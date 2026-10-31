'Checo' Pérez cancela evento con aficionados por motivos de salud

Cadillac informó que el piloto tendrá tiempo adicional para recuperarse, pero confirmó que estará presente en las prácticas libres 1 y 2 de este viernes.

Sergio “Checo” Pérez no asistirá al Fan Forum del Gran Premio de la Ciudad de México, luego de presentar una indisposición de salud que le impidió acudir este viernes al Autódromo Hermanos Rodríguez.

La escudería Cadillac informó que el piloto mexicano tendrá tiempo adicional para descansar y recuperarse antes de salir a pista. También ofreció disculpas a los aficionados que esperaban encontrarse con él durante el evento.

Pese a su ausencia, el equipo confirmó que su participación en el resto del fin de semana no está en riesgo, por lo que tomará parte en las dos primeras prácticas libres de la Fórmula 1, programadas para este viernes.

Team Update https://t.co/J3uDnZanOo — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 30, 2026 Cadillac confirma que Checo correrá este viernes En el comunicado, la escudería explicó que la decisión busca permitir que Pérez se recupere antes de las actividades en pista. Su participación en las sesiones FP1 y FP2 se mantiene conforme a lo previsto. Mientras tanto, su compañero Valtteri Bottas atenderá los compromisos con los medios y participará en la segunda práctica libre, tal como estaba programado. Arranca la actividad del Gran Premio de México La actividad en el circuito capitalino comenzó este viernes 30 de octubre con la categoría GTM Super Copa, como parte del programa del Gran Premio. Desde temprano, aficionados llegaron al Autódromo Hermanos Rodríguez para presenciar el regreso de Pérez a la Fórmula 1 en México, luego de que el año pasado no participara en la competencia. Para este viernes están previstas dos sesiones de prácticas libres: la primera a las 12:30 horas y la segunda a las 16:00 horas. La última práctica libre y la sesión de clasificación se llevarán a cabo el sábado, mientras que la carrera principal del Gran Premio de la Ciudad de México está programada para el domingo 1 de noviembre, a las 14:00 horas.