'Checo' Pérez busca llevar a Cadillac antes de su retiro

El mexicano regresó a la parrilla en 2026, después de permanecer un año fuera de la categoría tras su salida de Red Bull

El piloto mexicano de la Fórmula 1 Sergio "Checo" Pérez aseguró que se encuentra en la etapa final de su carrera, por lo que buscará disfrutar las carreras que le restan.

Durante la presentación de la marca de su escudería Cadillac, el tapatío afirmó que se encuentra ilusionado por competir "en casa".

“Siento que empieza a llegar el Gran Premio cuando estoy en México, más cuando el año pasado no estuve en la Fórmula 1. Tengo mucha ilusión de regresar a casa y va a ser un Gran Premio muy especial porque cumplo justo, imagínate, cumplo 300 GP’s en mi país. Es algo totalmente único”, expresó.

Por ello, mencionó que se encuentra con la firme convicción de su proyecto con la escudería, por lo que buscará posicionarlo en uno de los puestos más importantes del Gran Circo.

“Estoy muy decidido con Cadillac, muy determinado a que este sea mi último gran proyecto y quiero irme cuando Cadillac esté en uno de los puestos más importantes en la Fórmula 1”.

El mexicano regresó a la parrilla en 2026, después de permanecer un año fuera de la categoría tras su salida de Red Bull, y ahora enfrenta el reto de ayudar a consolidar a la escudería estadounidense.

Además de sus objetivos deportivos, Checo reconoció que desea dedicar más tiempo a su familia, especialmente a sus hijos, y explorar nuevos proyectos fuera de las pistas.

Aunque admitió que el final de su trayectoria está cada vez más cerca, sus declaraciones no representan un anuncio de retiro inmediato, sino una reflexión sobre la etapa que atraviesa y la manera en que espera cerrar su carrera profesional.