 'Checo' Pérez arrancará octavo en el GP de Italia en Monza

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez saldrá desde la octava posición en el Gran Premio de Italia, celebrado en el legendario circuito de Monza. Este resultado se da tras una calificación intensa en la que el inglés Lando Norris (McLaren) se llevó la pole position con un tiempo de 1:19.327, superando a su compañero de equipo, Oscar Piastri, por solo 109 milésimas.

'Checo', quien largará junto a su compañero de equipo, Max Verstappen, en la cuarta fila, buscará remontar posiciones en una pista conocida por sus altas velocidades y oportunidades para adelantamientos. Mientras tanto, el español Carlos Sainz (Ferrari), quien cumplirá 30 años el día de la carrera, saldrá desde la quinta posición, ofreciendo a los apasionados tifosi una razón más para apoyar a Ferrari en su circuito de casa.

El octavo puesto de Pérez significa un desafío estratégico para Red Bull, que competirá contra rivales cercanos como George Russell (Mercedes), que saldrá tercero, y Lewis Hamilton (Mercedes), en la sexta posición. La carrera, que se llevará a cabo a las 07:00 horas, tiempo del centro de México, promete emoción y competencia cerrada mientras los pilotos luchan por escalar en la clasificación del campeonato mundial de Fórmula 1.

Here's your starting grid for the 2024 Italian Grand Prix! 🇮🇹



Norris takes pole, with championship leader Max Verstappen down in 7th 👀#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/vCLRvv3OFK