'Checo' Pérez arrancará noveno en GP de Abu Dabi

Sergio ‘Checo’ Pérez no terminó de la mejor manera la última calificación de la temporada 2023 de la F1, siendo noveno, mientras que Max Verstappen consiguió la ‘pole position’ en el Gran Premio de Abu Dabi, la duodécima de su espectacular 2023, un año en el que empezó saliendo primero en el de Baréin y lo terminará arrancando desde esa misma posición en el último de la campaña.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), por su parte, quedó segundo y el australiano Oscar Piastri (McLaren), tercero este domingo, tras una calificación en el británico George Russell (Mercedes) será cuarto, el británico Lando Norris (McLaren) quinto y el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), sexto, tras una calificación con un claro referente.

‘Mad Max’, flamante tricampeón del mundo, lideró las tres tandas de la sesión de clasificación, en la que el neerlandés se mostró tan dominador de la Fórmula Uno como lo hizo durante todo 2023, en el que venció en 18 de las 21 carreras de la temporada.

Great job team @redbullracing 🙌 Pole for the final race of the season!!! Very well done everyone. There’s one more push to go, let’s get it 💪 pic.twitter.com/eYIvpB9eBk