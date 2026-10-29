'Checo' Pérez acelera sobre Paseo de la Reforma en su Cadillac

El piloto tapatío reunió a miles de aficionados en una exhibición gratuita, como parte de las actividades previas al Gran Premio de la Ciudad de México

El rugido de los motores de la Fórmula 1 se apoderó este miércoles de Paseo de la Reforma, donde miles de aficionados se dieron cita para presenciar el espectáculo protagonizado por el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, quien encabezó un show run como parte de las actividades previas al Gran Premio de la Ciudad de México 2026.

El piloto tapatío recorrió el emblemático tramo comprendido entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia a bordo de un monoplaza de la escudería Cadillac Formula 1 Team, en una exhibición gratuita que reunió a miles de seguidores desde las primeras horas de la mañana.

La exhibición significó el regreso de Pérez ante la afición mexicana en el marco del Gran Premio que se disputará este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, además de formar parte de la celebración por sus 300 Grandes Premios en la máxima categoría del automovilismo.

Durante el evento, los asistentes pudieron disfrutar de aceleraciones, maniobras de exhibición y el característico sonido del monoplaza, en una jornada que transformó una de las avenidas más importantes de la capital en una auténtica pista urbana. El piloto mexicano recibió constantes muestras de apoyo por parte de los aficionados, quienes portaron banderas, gorras y artículos alusivos a su trayectoria.

La actividad fue organizada por Cadillac Formula 1 Team en conjunto con los promotores del México GP y contó con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México. Las actividades comenzaron alrededor de las 10:00 horas y se extendieron durante la mañana ante una gran respuesta del público.

Además del espectáculo automovilístico, el show run sirvió como antesala para la actividad oficial de la Fórmula 1, que arrancará este viernes con las prácticas libres y culminará el domingo con la carrera del Gran Premio de la Ciudad de México.

Con este evento, la capital del país volvió a confirmar la gran pasión que existe por la máxima categoría del automovilismo y por Checo Pérez, quien una vez más recibió el respaldo de miles de seguidores a pocos días de competir en casa.