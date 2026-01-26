Chávez Jr. se impone ante Sacco por nocaut en pelea

Julio César Chávez Jr. ganó por nocaut técnico y Omar Chávez también triunfó, en una velada redonda para la familia en San Luis Potosí

Julio César Chávez Jr. derrotó este sábado al argentino Ángel Julián Sacco por nocaut técnico en el cuarto round, marcando un regreso victorioso tras un 2025 marcado por polémicas y problemas legales.

El combate representó una oportunidad de redención para el primogénito del Gran Campeón Mexicano, quien volvió al cuadrilátero en busca de estabilidad deportiva.

Dominio total en el cuadrilátero

Chávez Jr. dominó de principio a fin el enfrentamiento. Aunque tuvo opciones de definir el combate antes del cuarto asalto, Julián logró resistir el castigo durante varios minutos.

Sin embargo, a mitad del cuarto round el argentino recibió el primer conteo del réferi, y poco después fue arrinconado por una ofensiva contundente del mexicano, lo que obligó a la detención del combate por nocaut técnico.

El triunfo le dio tranquilidad a Chávez Jr., quien en junio de 2025 fue duramente criticado tras caer ante Jake Paul en un combate de exhibición, resultado que avivó dudas sobre su futuro en el boxeo.

En la pelea coestelar, Omar Chávez también salió con la mano en alto al derrotar en dos rounds al colombiano Miguel Torres, quien no logró contener el poder del mexicano.

La pelea terminó tras un potente derechazo que dejó a Torres tambaleante y sin capacidad de recuperarse tras el conteo.

Pese a la doble victoria, Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano, había señalado días antes que sus hijos se encuentran en la etapa final de sus carreras, por lo que los combates de esta noche podrían estar entre los últimos de su trayectoria profesional.