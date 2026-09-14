Chávez Jr. retoma el camino de la victoria ante Troncoso

Comenzó un round con propuesta de pelea, donde, a diferencia de sus anteriores combates, contaba con un mayor movimiento de cintura

En tan solo un round y con un golpe contundente, así fue como Julio César Chávez Jr. salió victorioso este fin de semana.

Desde el estado de Puebla, el hijo del "Campeón" volvió a su reconocida pegada ante el colombiano Jeison Troncoso, quien cuenta con 14 victorias y ahora tres derrotas.

En el primer capítulo, Julio César Chávez Jr. comenzó un round con propuesta de pelea, donde, a diferencia de sus anteriores combates, contaba con un mayor movimiento de cintura y una pelea con mayor dinamismo.

Con tan solo 11 minutos para cerrar el round, el boxeador mexicano avanzó con una combinación para poner a Troncoso contra las cuerdas.

Sin embargo, fue un recto con la mano derecha justo a la quijada lo que provocó que el colombiano se doblegara y, sin estabilidad alguna, quedara tendido sobre la lona del ring.

Con esto, el originario de Culiacán, Sinaloa, sumó a su récord de 56 victorias, siete derrotas y un empate.

Recordemos que Chávez Jr. fue campeón mundial de peso mediano del CMB.

Conquistó el título el 4 de junio de 2011, al derrotar por decisión mayoritaria a Sebastian Zbik. Después defendió su título en al menos tres ocasiones contra Peter Manfredo Jr., Marco Antonio "El Veneno" Rubio y Andy Lee, siendo el primero y tercero por la vía del nocaut técnico.