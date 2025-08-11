Charros vapulea a Sultanes y se pone 2-0 en la serie de Playoff

Los Charros de Jalisco demostraron su poder ofensivo al derrotar contundentemente a los Sultanes de Monterrey con una pizarra de 10-2 en el Walmart Park

Los Charros de Jalisco demostraron su poder ofensivo al derrotar contundentemente a los Sultanes de Monterrey con una pizarra de 10-2 en el Walmart Park, llevándose el segundo juego del primer playoff. Con esta victoria, los Charros toman una cómoda ventaja de dos juegos en la serie.

El pitcher ganador del encuentro fue Stephen Gonsalves, quien tuvo una sólida actuación como relevista, mientras que Manny Bañuelos cargó con la derrota.

El ataque de los visitantes se desató desde la segunda entrada, cuando Joshua Fuentes conectó un doble que impulsó a Drew Stankiewicz para la carrera de la quiniela.

La ventaja se fue ampliando en los siguientes innings con un roletazo productor de Kyle Garlick en la tercera y un elevado de sacrificio de Fuentes en la cuarta, poniendo el marcador 3-0.

En la sexta entrada, los Charros fabricaron un rally de dos carreras. Drew Stankiewicz pegó un doble remolcador y Joshua Fuentes lo siguió con un sencillo que envió a Stankiewicz al plato, poniendo el 6-0.

El poder de los tapatíos se hizo presente en la fatídica séptima entrada con un cuadrangular de dos carreras de Kyle Garlick, que impulsó a Michael Wielansky y puso el 7-0 en el pizarrón.

Los Sultanes, por su parte, lograron romper el cero en la octava entrada con un rodado de Josh Lester que produjo las únicas dos carreras para los locales, anotadas por Esteban Quiroz y Víctor Mendoza.

Sin embargo, la ofensiva de Jalisco no bajó el ritmo y sentenció el partido en la novena. Un error del lanzador permitió que Johneshwy Fargas anotara, y momentos después, Mallex Smith conectó un doble que trajo al plato a Sands y Garlick para sellar la victoria con un 10-2 definitivo.

La serie se reanudará en Zapopan, Jalisco, donde los Sultanes de Monterrey se verán obligados a ganar para evitar que los Charros se lleven el primer playoff. Los juegos se disputarán el martes 12 y miércoles 13 de agosto a las 19:30 horas en el Estadio Panamericano.