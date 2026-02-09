Charros de Jalisco ganan la Serie del Caribe 2026

En un emocionante partido que se extendió hasta la décima entrada, los Charros de Jalisco, representando a México Rojo, se coronaron campeones de la Serie del Caribe 2026 al vencer 12-11 a los Tomateros de Culiacán (México Verde) en el Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco.
El encuentro, lleno de dramatismo, dejó a los Charros con su primer título en la historia de la Serie del Caribe y marcó el décimo campeonato para México en esta competencia.
El juego parecía encaminarse a una victoria clara de los Charros, quienes llegaron a dominar 9-1 tras cuatro entradas. Sin embargo, los Tomateros protagonizaron una remontada impresionante, igualando el marcador 10-10 y enviando el duelo a entradas extras.
En la parte baja de la décima entrada, dos wild pitches permitieron a México Rojo empatar y luego conseguir la carrera de la victoria y así levantar el trofeo ante su afición.
La Serie del Caribe 2026, celebrada del 1 al 7 de febrero de 2026 en Zapopan, reunió a clubes campeones de las ligas invernales del béisbol caribeño.
La final entre Charros y Tomateros fue uno de los duelos más intensos y emocionantes del certamen.