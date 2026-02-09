Charros de Jalisco ganan la Serie del Caribe 2026

Los Charros de Jalisco vencieron 12-11 a los Tomateros de Culiacán para coronarse campeones de la Serie del Caribe 2026 en un partido épico de 10 entradas

En un emocionante partido que se extendió hasta la décima entrada, los Charros de Jalisco, representando a México Rojo, se coronaron campeones de la Serie del Caribe 2026 al vencer 12-11 a los Tomateros de Culiacán (México Verde) en el Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco.

El encuentro, lleno de dramatismo, dejó a los Charros con su primer título en la historia de la Serie del Caribe y marcó el décimo campeonato para México en esta competencia.

El juego parecía encaminarse a una victoria clara de los Charros, quienes llegaron a dominar 9-1 tras cuatro entradas. Sin embargo, los Tomateros protagonizaron una remontada impresionante, igualando el marcador 10-10 y enviando el duelo a entradas extras.

En la parte baja de la décima entrada, dos wild pitches permitieron a México Rojo empatar y luego conseguir la carrera de la victoria y así levantar el trofeo ante su afición.

La Serie del Caribe 2026, celebrada del 1 al 7 de febrero de 2026 en Zapopan, reunió a clubes campeones de las ligas invernales del béisbol caribeño.

La final entre Charros y Tomateros fue uno de los duelos más intensos y emocionantes del certamen.