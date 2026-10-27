Charlyn Corral hace historia con premio a Delantera del Año

Desde su regreso al futbol mexicano, la atacante se ha consolidado como una de las principales figuras ofensivas de las Tuzas

La mexicana Charlyn Corral, delantera de las Tuzas del Pachuca, recibió este lunes el premio a la Delantera del Año durante la gala del Balón de Oro 2026, celebrada en Londres, donde su trayectoria goleadora llevó al futbol femenil mexicano al escenario de la premiación internacional.

Al recibir el reconocimiento, la atacante expresó su orgullo por representar a México y compartió el momento con su compañera de selección Scarlett Camberos, quien también estuvo presente en la ceremonia como nominada al Balón de Oro Femenino.

“Me encuentro muy feliz de estar aquí, ser una mexicana, ser la primera mexicana recibiendo un reconocimiento”, expresó Corral durante su intervención, en la que destacó la satisfacción que representa este logro después de más de dos décadas de carrera.

Reconoce a Scarlett Camberos en la gala

La delantera del Pachuca aprovechó su discurso para destacar el crecimiento del futbol femenil en México y mencionar a Camberos, jugadora del América, quien figuró entre las 30 nominadas al premio principal y terminó en el puesto 21 de la clasificación.

“Sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien en el futbol femenil. Un ejemplo es mi compañera Scarlett, que también estuvo nominada entre las primeras 30”, señaló.

Corral agradeció el apoyo de su familia a lo largo de su trayectoria. En la categoría masculina de Delantero del Año, el reconocimiento fue para el inglés Harry Kane.

De España a convertirse en referente de las Tuzas

Antes de su llegada a Pachuca, Charlyn desarrolló parte de su carrera en España, donde jugó para el Levante y el Atlético de Madrid. Con el Levante se convirtió en la máxima goleadora de la liga española en la temporada 2017-2018, con 24 anotaciones.

Desde su regreso al futbol mexicano, la atacante se ha consolidado como una de las principales figuras ofensivas de las Tuzas. Con el club conquistó la Liga MX Femenil en el Clausura 2025 y el Campeón de Campeonas de la temporada 2024-2025.

En septiembre, Pachuca también le entregó el reconocimiento a Mejor Goleadora de la Liga MX Femenil 2025-2026, un premio nacional distinto al que recibió este lunes en Londres.

Sus goles también impulsaron a la selección mexicana

La capacidad goleadora de Corral también ha sido importante para México. De acuerdo con Pachuca, la delantera terminó como máxima anotadora de la clasificatoria de Concacaf W con 13 goles, con los que contribuyó al avance del equipo a la fase final de la eliminatoria mundialista.

El premio a la delantera del año suma una distinción internacional a la carrera de la futbolista mexicana. En la misma ceremonia, el Balón de Oro Femenino, correspondiente a la mejor jugadora del año, fue para la española Alexia Putellas.