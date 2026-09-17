Charlotte será sede de las Finales WTA a partir de 2027

Charlotte, Carolina del Norte, se convertirá en el hogar de las Finales WTA, torneo que reúne a las mejores jugadoras individuales y de dobles de la temporada

La ciudad estadounidense de Charlotte albergará las Finales de la WTA, el torneo que reúne a final de temporada a las mejores tenistas del mundo, a partir de 2027.

Tras varios años de vaivenes, la WTA ha firmado un contrato de tres años con esta ciudad estadounidense.

Este evento, que reúne a las mejores ocho tenistas del mundo y a las mejores ocho parejas de doblistas, firmó un contrato de diez años con la ciudad china de Shenzhen, pero entre la pandemia y el caso de Shuai Peng, que denunció los supuestos abusos sexuales por parte de un mandatario chino y llevó a un boicot temporal de los torneos en dicho país, el acuerdo solo duró una temporada.

Desde entonces, Guadalajara, Fort Worth, Cancún y Riad han albergado el torneo, pero ninguno ha sido un éxito. Especialmente Cancún dejó mucho que desear por la organización, mientras que en Riad el problema fue el escaso público que acudió al evento.

Pese a que la ciudad saudita iba a organizar el torneo durante tres años, finalmente solo lo hará dos, por la falta de inversión del fondo de Arabia Saudí, e Indian Wells se encargará del proyecto en noviembre.

"2026 es un año de transición para la WTA, dijo Valerie Camillo, presidenta de la WTA. "Lo más importante es que tenemos un plan financiero claro a partir de 2027 y más allá", agregó.