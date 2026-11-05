¡Charles Leclerc ya es papá! ¿Se perderá el GP de Brasil?

La noticia generó felicitaciones de distintos integrantes de la Fórmula Uno, entre ellos Oscar Piastri, de McLaren, y Pierre Gasly, de Alpine

El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, se convirtió en padre por primera vez.

El automovilista y su esposa, Alexandra Saint Mieux, anunciaron el nacimiento de su primera hija, a quien llamaron Bianca, mediante una publicación en redes sociales este miércoles.

De acuerdo con el mensaje compartido por la pareja, la pequeña nació el martes.

En su mensaje, se reveló que la pequeña llevará el nombre de Bianca, mientras que la imagen mostraba una fotografía de sus piecitos cubiertos con unos zapatitos color beige bastante diminutos.

La noticia generó felicitaciones de distintos integrantes de la Fórmula Uno, entre ellos Oscar Piastri, de McLaren, y Pierre Gasly, de Alpine.

Leclerc planea combinar la paternidad con la Fórmula 1

Antes del nacimiento de su hija, el piloto monegasco había comentado que buscaría pasar el mayor tiempo posible en casa con su familia, aunque también intentaría cumplir con sus compromisos en la máxima categoría del automovilismo.

Leclerc ocupa el quinto lugar en el campeonato de pilotos y cuenta con una victoria durante la temporada, conseguida en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Luego de ser padre, ¿podrá competir en el GP de Brasil?

Sí. Hasta el momento no se ha anunciado ningún cambio en su agenda, por lo que la siguiente cita del calendario de Fórmula Uno será el Gran Premio de Brasil, que se disputará este domingo en São Paulo.

El nacimiento de Bianca llega en un momento importante de la temporada para Leclerc, quien buscará mantener su posición en la clasificación mientras comienza una nueva etapa en su vida familiar.