Charles Leclerc se lleva el triunfo en Silverstone; Checo fue 16°

El monegasco se llevó la victoria con el safety car en la última vuelta, lo que privó de emoción a una carrera que pudo ser de las mejores del año

En lo que pudo ser una de las mejores carreras de la temporada, Charles Leclerc se llevó un polémico triunfo en el Gran Premio de Silverstone, que tuvo que terminar bajo un safety car, quitando toda la emoción de un cierre parejo.

Además del triunfo del monegasco, otro punto a resaltar fue que Checo Pérez terminó en el puesto 16, mientras que su compañero, Valtteri Bottas, fue décimo séptimo. Esta es de las pocas ocasiones en que el equipo norteamericano puede terminar la carrera con ambos monoplazas en pista.

Aunque Andrea Kimi Antonelli llevaba mano por haberse llevado la pole este sábado, su terrible arrancada le costó el liderato, pues ambos Ferrari salieron volando, especialmente Leclerc, quien no tuvo oposición durante los 52 giros.

Dentro de lo accidentada que estuvo la carrera, hubo dos autos que tuvieron que retirarse por fallas, siendo estos Niko Hulkenberg y Alex Albon, mientras que Oscar Piastri cayó al penúltimo lugar porque tuvo que pasar muy pronto a pits.

Otro punto a destacar fue que el héroe local, Lewis Hamilton, recibió una penalización de cinco segundos, pero su ritmo de carrera fue tan brutal, que logró meterse al podio, pese a la desventaja con la que estuvo condicionado.

Antonelli se puso cerca de Leclerc, pero cuando su ritmo era mayor, tuvo problemas técnicos que lo tuvieron peleando por los puntos, pero Mercedes determinó retirar el auto para prevenir un mayor daño en el vehículo o contra Andrea.

Ya en las últimas vueltas, Max Verstappen sorpresivamente perdió el control de su monoplaza y se fue contra la grava, por lo que no terminó la carrera y se desplegó un safety car que condicionó el final.

La polémica llegó en la vuelta 51, pues la dirección de carrera había anunciado que el último giro se daría con bandera verde, por lo que la expectativa era altísima, pues cualquiera el top 4 podía pelear por el triunfo.

Sin embargo, amarga fue la sorpresa cuando el espectacular Mercedes AMG GTR se mantuvo sobre el asfalto, por lo que le puso la victoria en charola de plata a Leclerc.

Con esta victoria, Antonelli se mantiene en el primer lugar del Mundial de Pilotos con 179 puntos, mientras que Russell se quedó con 136 y Lewis Hamilton no quita el pie del acelerador con sus 132 unidades.

La siguiente prueba será el 19 de julio, cuando el Gran Circo aterrice en el histórico Circuito de Spa-Francorchamps, uno de los más importantes del calendario.