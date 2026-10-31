Charles Leclerc lidera los Libres 1 del Gran Premio de México

El piloto danés Frederik Vesti, quien corrió con el Mercedes de George Russell, segundo en la clasificación, a 123 puntos de Antonelli

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, estableció el mejor tiempo en la primera práctica libre para el Gran Premio de Ciudad de México, que es el decimonoveno del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Esta competencia se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la capital mexicana.

Leclerc, en su mejor vuelta, recorrió la pista mexicana de 4.304 metros en un minuto, 18 segundos y 128 milésimas; eso es 699 menos que el primer puesto del Mundial, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien con terminar noveno el domingo puede confirmar matemáticamente la obtención del título.

El piloto danés Frederik Vesti, quien corrió con el Mercedes de George Russell, segundo en la clasificación, a 123 puntos de Antonelli, estableció el tercer mejor tiempo de la sesión con el neumático blando, al igual que los demás; y en su mejor intento quedó a 733 milésimas de Charles Leclerc.

¿Cómo le fue a Checo Pérez?

El mexicano Sergio Pérez terminó en el puesto 18, mientras que su compañero momentáneo, Colton Herta, quedó en el lugar 22.

El segundo entrenamiento libre comenzará a las 16:00 horas.