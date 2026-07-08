¡Chao, pues! Suiza elimina a Colombia en penales

Durante los 90 minutos de tiempo regular, los "cafetaleros" fueron dominantes, pero en la tanda de penales fallaron demasiado

Terminó el sueño de Colombia de trascender en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues cayó eliminado en tanda de penales contra Suiza, que ahora se enfrentará a Argentina en los Cuartos de Final.

Durante los 90 minutos de tiempo regular, los "cafetaleros" fueron dominantes, pero esta vez la contundencia no estuvo de su lado, aun con cracks al ataque como Luis Díaz o Jhon Arias, quienes se fueron dolidos por la derrota.

Fuera de los fallos sudamericanos, el orden suizo fue bastante bueno y por momentos puso en aprietos al rival. Además, el arquero Gregor Kobel se volvió figura, especialmente en la tanda.

Ya en el tiempo extra, Colombia trató de liquidar el encuentro gracias a los cambios ofensivos que mandó el entrenador, como Richard Ríos, Jáminton Campaz y el "Cucho" Hernández, quienes quedaron a deber.

La desesperación se apoderó de los sudamericanos, que tuvieron que mentalizarse para competir en la tanda desde los 11 pasos, en la que realmente no lograron competir.

La tanda empezó con el pie derecho, pues aunque Juan Fernando Quintero marcó su tanto, el tanto de Xhaka estuvo a nada de ser atajado por el arquero Camilo Vargas, quien esta vez no pudo vestirse de héroe.

Todo comenzó a derrumbarse en el segundo cobro, pues Davinson Sánchez estrelló un balón al poste, dejando en desventaja a los suyos; sin embargo, Akanji erró su disparo y la ilusión pareció volver a Colombia.

Desafortunadamente, los cafetaleros no pudieron levantarse, pues cuando el "Cucho" Hernández cobró el cuarto penal, Kobel lo atajó magistralmente, por lo que dejó vía para que Rubén Vargas marcara el quinto tanto y sentenciara el marcador.

Con este triunfo, Suiza se medirá a Argentina en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde seguramente podrá plantarle cara al vigente campeón del mundo, que se quedó al borde de la eliminación ante Egipto.