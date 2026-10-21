Champions League: resultados del martes 20 de octubre de 2026

La jornada 3 se completará el miércoles 21 de octubre con otros nueve partidos, entre ellos Bayern Múnich-Arsenal y Real Madrid-RB Leipzig

La Champions League abrió su tercera jornada con 40 goles en nueve partidos, una remontada del Liverpool y el primer triplete de Phil Foden en la competición.

El martes 20 de octubre también dejó la victoria del París Saint-Germain por 4-2 sobre el Barcelona, que logró empatar dos veces antes de ceder en el tramo final.

PSG y Liverpool conservaron su paso perfecto con nueve puntos, mientras Manchester City y Borussia Dortmund sumaron triunfos. El Atlético de Madrid, por su parte, rescató un empate en Stuttgart y tuvo que defenderlo con un jugador menos.

PSG derrota al Barcelona con dos golpes en el cierre

El encuentro en el Parque de los Príncipes se mantuvo abierto hasta los últimos minutos. Désiré Doué adelantó al PSG al 38, pero Xavi Espart respondió al 55 para devolver la igualdad.

Lucas Hernández puso nuevamente en ventaja a los franceses al 72 y Lamine Yamal volvió a empatar al 79. La reacción del Barcelona duró poco: Vitinha convirtió el 3-2 al 81 y Fabián Ruiz sentenció al 86.

El conjunto de Luis Enrique alcanzó su tercera victoria en la fase de liga, mientras los azulgranas se quedaron con seis unidades tras sufrir su primera derrota en esta edición.

Foden consigue su primer triplete en Champions

Manchester City goleó 5-1 al AEK Atenas en una noche protagonizada por Phil Foden, autor de tres goles y una asistencia. Fue su cuarto triplete con el club y el primero en la Champions, en el partido número 150 de los ingleses dentro del torneo.

Elliot Anderson y Rayan Cherki completaron la cuenta del City. Para Anderson, la anotación representó su primer gol con el equipo.

La victoria también permitió el debut en Champions de Floyd Samba, Allan, Ryan McAidoo, Vitor Reis y Kaden Braithwaite. McAidoo aportó el centro que Foden convirtió en su tercer tanto.

Liverpool remonta y Dortmund encuentra respuesta en Guirassy

En Anfield, Liverpool tuvo que recuperarse de una desventaja de dos goles para vencer 4-3 al Villarreal. Alexis Mac Allister marcó un doblete en la reacción de los locales, que mantuvieron el pleno de victorias después de tres jornadas.

El Borussia Dortmund también ganó fuera de casa, aunque con un margen más estrecho. Serhou Guirassy firmó los dos goles del 2-1 sobre Sabah, que había igualado antes del descanso mediante McCarthy.

El triunfo permitió a los alemanes recuperarse de la derrota sufrida ante Bodø/Glimt en la fecha anterior.

Atlético rescata un punto y Napoli gana otro partido de siete goles

Stuttgart y Atlético de Madrid empataron 1-1. Jamie Leweling abrió el marcador para los locales y Julián Álvarez consiguió la igualada. La expulsión de Morten Hjulmand obligó al conjunto español a afrontar el cierre con diez jugadores.

Nápoles superó 4-3 al Bodø/Glimt, en un encuentro que igualó al Liverpool-Villarreal como el de mayor cantidad de goles del martes.

Roma consiguió la otra goleada de la fecha al imponerse 4-0 al Slovan Bratislava. PSV ganó 1-0 en su visita al Porto, mientras Fenerbahçe y Slavia Praga repartieron puntos con un 2-2.

Todos los resultados del martes 20 de octubre

Sabah 1-2 Borussia Dortmund.

Fenerbahçe 2-2 Slavia Praga.

PSG 4-2 Barcelona.

Manchester City 5-1 AEK Atenas.

Napoli 4-3 Bodø/Glimt.

Porto 0-1 PSV Eindhoven.

Roma 4-0 Slovan Bratislava.

Liverpool 4-3 Villarreal.

Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid.

La actividad dejó un promedio de 4.44 goles por encuentro, siete victorias y dos empates. Hubo anotaciones en todos los estadios y únicamente Roma y PSV terminaron sin recibir gol.

La jornada 3 se completará el miércoles 21 de octubre con otros nueve partidos, entre ellos Bayern Múnich-Arsenal y Real Madrid-RB Leipzig.