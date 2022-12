César Montes es presentado con el Espanyol; firmó hasta 2028

El Espanyol presentó oficialmente a su nuevo jugador César Montes, quien firmó con el equipo hasta 2028 con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros

Por: EFE

Diciembre 29, 2022, 8:53

El central mexicano César Montes afirmó este jueves, en su presentación como nuevo futbolista del Espanyol hasta 2028, que 'desde niño' siempre buscó 'competir contra los mejores y sobresalir' y se mostró muy feliz de iniciar esta nueva etapa.



El internacional mexicano, en una rueda de prensa en el RCDE Stadium, insistió en que nació 'compitiendo' y perseguirá de forma constante su 'mejor nivel'. El defensa se definió como un 'guerrero más' que pretende ayudar a 'cumplir los objetivos grupales' de esta temporada.

⭐️ 𝐂. 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐄𝐒 𝟐𝟑 ⭐️



➡️ ¡Compra una equipación #RCDE de la 22/23 y estámpala gratuitamente con el nombre de @CJasib! — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) December 29, 2022

La llegada del mexicano era pretendida por el Espanyol desde el último verano. En un primer momento, la fórmula elegida era una cesión, pero finalmente se ha concretado en forma de traspaso hasta el 30 de junio de 2028. El club avanzó en esta comparecencia que su cláusula de rescisión es de 30 millones de euros.





César Moreno, procedente del Monterrey, aseguró estar encantado por haber cruzado el charco: 'El club se identifica con mi persona, es humilde y trabajador, y me ha brindado la confianza y debo responder de la misma manera. Es el momento justo en mi carrera, después de un Mundial'.



En cuanto a su nivel físico, el central explicó que se encuentra 'muy bien y listo para jugar', pese a que no podrá ser inscrito hasta enero y se perderá el derbi contra el Barcelona, este sábado en el Spotify Camp Nou: 'Me hubiera encantado. Hubiera sido el debut soñado'.

¿Cómo de bien le queda la blanquiazul? 🔥 pic.twitter.com/pPxAouqQ0M — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) December 29, 2022

Por otra parte, el mexicano destacó que su compatriota Héctor Moreno, exblanquiazul, ha sido una pieza clave para que fichara por el Espanyol.'Me ha hablado muy bien de la institución y le estoy muy agradecido por sus enseñanzas. Es un pilar importante y un ejemplo a seguir, quiero seguir su camino', afirmó.

César Montes prolonga el idilio del Espanyol con México



La incorporación del central César Montes engorda una lista de compatriotas que han pasado por el Espanyol, habitualmente dejando un buen sabor de boca en el club.





La lista la forman los futbolistas Diego Reyes, Héctor Moreno, Taufic Guarch, Francisco Palencia y Germán Villa. Además, el equipo blanquiazul también ha estado dirigido por Javier Aguirre y su mano derecha, su compatriota Alfredo Tena, conocido popularmente como el 'Capitán Furia'.



Diego Reyes militó en el Espanyol en la temporada 2016-17 con un balance de 35 partidos jugados, 33 de ellos en el once inicial. El central llegó cedido al RCDE Stadium procedente del Oporto portugués y no continuó en Barcelona una vez terminado el préstamo. Era uno de los baluartes en defensa.



Héctor Moreno jugó cuatro campañas como blanquiazul (2011-12, 2012-13, 2013-14 y 2014-15). Titular indiscutible en la zaga, el de Culiacán fichó procedente del AZ Alkmaar neerlandés y volvió a Países Bajos, al PSV, una vez terminada su etapa como periquito, decidido a luchar por títulos y jugar la Liga de Campeones.



El delantero Taufic Guarch es otro de los mexicanos que hizo las maletas para vestirse de blanquiazul, aunque en su caso fue para reforzar al Espanyol B sin pasar al primer equipo. El atacante, en el que muchos habían puestos notables esperanzas, jugó un año cedido por el Tecos en el filial.



Paco Palencia es un nombre muy recordado entre los aficionados más veteranos del Espanyol. El delantero reforzó el equipo catalán en la campaña 2001-02, disputó 30 partidos en LaLiga, 18 de ellos como titular, y firmó seis dianas. Llegó cedido por el Cruz Azul y solo estuvo una temporada.



Cierra esta lista de futbolistas Germán Villa. El centrocampista de Ciudad de México vivió una etapa fugaz en el cuadro periquito, jugando únicamente doce encuentros, todos en el once inicial, en los que vio cuatro amarillas y una roja en el curso 1998-99.



Más cercano en el tiempo está la etapa de Javier Aguirre, junto a Alfredo Tena. El entrenador llegó al banquillo del Espanyol en noviembre de 2012 y, bajo su batuta, el equipo evitó el descenso. El técnico estuvo un curso más antes de dejar definitivamente la disciplina blanquiazul.