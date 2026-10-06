Cesan a Daniel Alcántar como técnico de la Jaiba Brava

El club tamaulipeco terminó el Apertura 2026 en el lugar 13 tras registrar tres triunfos, dos empates y seis derrotas bajo el mando del ‘Borita’

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el club Jaiba Brava informó que Daniel Alcántar dejó de ser el director técnico del equipo.

El "Borita" llegó para el Apertura 2026 como reemplazo de Marco Antonio "Chima" Ruiz, aunque sus resultados no fueron los esperados durante el torneo.

Bajo el mando de Alcántar, el cuadro celeste disputó 11 partidos en el torneo, con un registro de tres victorias, dos empates y seis derrotas.

Estos resultados colocaron a la Jaiba Brava en el decimotercer lugar de la tabla general del Apertura 2026.

Tras la salida de Daniel Alcántar, el club tamaulipeco informó que el nuevo director técnico será definido a la brevedad posible.

La decisión marcará el siguiente paso de la Jaiba Brava después de cerrar el torneo con seis derrotas en 11 encuentros.

Con información de Martín Díaz