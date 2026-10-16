Cerveceros barren a Dodgers y avanzan a la Serie Mundial

Milwaukee revirtió una desventaja de cuatro carreras ante Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Nacional y volver al Clásico de Otoño tras 44 años

Garrett Mitchell conectó un jonrón que significó la ventaja ante el relevista Tanner Scott en la sexta entrada, el bullpen de Milwaukee cerró la puerta en los innings finales y los Cerveceros remontaron para vencer el jueves 6-4 a los Dodgers de Los Ángeles con lo que agendaron su primer viaje a la Serie Mundial desde 1982.

El noveno bate David Hamilton conectó un cuadrangular solitario con dos outs ante el relevista boricua Edwin Díaz en la novena entrada para darle a Milwaukee una ventaja de dos carreras. Hamilton había pegado apenas cuatro vuelacercas en la temporada regular.

El primer jonrón de Shohei Ohtani en esta postemporada ayudó a que los Dodgers se colocaran arriba 4-0 temprano. Pero los Cerveceros reaccionaron para completar una barrida de cuatro juegos sobre los bicampeones defensores de la Serie Mundial.

Un año antes, los Dodgers habían barrido a Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Los Cerveceros han devuelto la cortesía en la misma instancia.

Los Cerveceros perdieron 4-3 ante los Cardenales de San Luis en su única otra aparición en la Serie Mundial, cuando Milwaukee jugaba en la Liga Americana.