Cerca de los líderes: Pato O'Ward saldrá sexto en la Indy 500

A pesar de enfrentar una jornada complicada, el regio logró colocarse a los "Fast 6" para la carrera del próximo 24 de mayo

El piloto regiomontano Pato O'Ward arrancará desde la sexta posición en la edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis, una de las competencias más importantes del automovilismo mundial.

A pesar de enfrentar una jornada complicada, el mexicano logró colocarse cerca de los líderes para la carrera del próximo 24 de mayo.

Arrow McLaren sufrió con las condiciones de la pista

Durante la sesión de clasificación, el equipo Arrow McLaren no logró encontrar el mejor ajuste para el monoplaza número 5 debido a las cambiantes condiciones del circuito.

La pista presentó variaciones de temperatura, sectores con sol intenso, zonas con sombras crecientes y fuertes ráfagas de viento, factores que complicaron el desempeño de varios pilotos.

Sin embargo, O'Ward se coló a la sesión de los "Fast 6", consolidando una posición competitiva para la carrera

La edición de 2026 será la séptima participación del piloto regio en las 500 Millas de Indianápolis.

Álex Palou se quedó con la pole position

El español Álex Palou, del equipo Chip Ganassi, conquistó este domingo la pole position para las Indy 500 tras registrar un promedio de velocidad de 232.248 millas por hora en sus cuatro vueltas en el Indianapolis Motor Speedway.

Palou defenderá el título conquistado en la edición anterior y consiguió así su segunda pole en Indianápolis, luego de la obtenida en 2023.

“No esperábamos tener tanta velocidad. Nos costó al principio”

El piloto español reconoció su sorpresa tras quedarse con el mejor tiempo de la clasificación.

Las pruebas clasificatorias debieron disputarse este domingo luego de que la actividad del sábado fuera suspendida por lluvia.

Así quedó el top 3 de salida

Álex Palou – 232.248 mph Alexander Rossi – 231.990 mph David Malukas – 231.877 mph

Palou se convirtió además en el primer piloto que consigue la pole después de haber ganado las 500 Millas el año anterior desde que lo hizo el brasileño Helio Castroneves.