Celebran en Marruecos hazaña en el Mundial Sub 20 ante Argentina

La selección de Marruecos, se convirtió este domingo en la segunda africana, después de Ghana en 2009, en levantar el título de un Mundial Sub 20

Con términos como "epopeya inolvidable" o "hazaña sin precedentes" se refirieron este lunes los medios marroquíes al triunfo de los "cachorros" del Atlas sobre Argentina en el Mundial de fUtbol Sub 20, éxito que fue celebrado por los aficionados en las calles hasta bien entrada la madrugada y que mereció la felicitación del rey Mohamed VI.

La selección de Marruecos, con dos goles del extremo Yassir Zabiri, se convirtió este domingo en la segunda africana, después de Ghana en 2009, en ganar un Mundial Sub 20 y lo hizo ante la todopoderosa Argentina, selección más premiada en la categoría, con seis títulos.

La "generación dorada", como la han bautizado medios deportivos locales, completó una carrera imparable en Chile después de superar a potencias como España y Brasil, en sus dos primeros partidos, Francia, en semifinales, o Argentina, en una final para el recuerdo, la primera que pierde la Albiceleste en esta categoría en 42 años (México 1983 ante Brasil).

Los "cachorros" de los Leones del Atlas regresarán al país en las próximas horas para celebrar su triunfo con la afición marroquí.

Un triunfo que ya ha saludado el rey Mohamed VI, que afirmó haber seguido "con inmensa alegría y profundo orgullo" el "heroico viaje" de la selección.

Un logro "fruto del alto grado de confianza en sí mismos, de su fe inquebrantable en su potencial y talento, del espíritu de cohesión y armonía que han demostrado, así como de su magnífico desempleo profesional a lo largo de este Mundial", apuntó el soberano en un mensaje dirigido a los jóvenes.

Las felicitaciones se han multiplicado. Desde el capitán de la selección nacional, Achraf Hakimi, hasta la Unión Africana, pasando la Liga de Estados Árabes, ministros y altos funcionarios.

"El futuro de nuestro futbol está en buenas manos. ¡Bien hecho, campeones del mundo Sub 20!", compartió Hakimi en la cuenta oficial de la selección.

"No queremos esperar al Mundial de 2030 para ser campeones del mundo, Marruecos lo va a intentar en 2026", avisó Mohamed Ouahbi, técnico de los Leones del Atlas, tras la victoria.