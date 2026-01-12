Cecilia Pérez logra bicampeonato en Ironman 70.3 Pucón

La mexicana Cecilia Pérez se coronó por segundo año en Pucón y el chileno Diego Moya ganó la rama varonil con récord histórico

La atleta mexicana Cecilia Pérez conquistó este domingo el bicampeonato del Ironman 70.3 de Pucón, mientras que el chileno Diego Moya se estrenó como ganador en la categoría masculina, rompiendo una sequía de 33 años sin triunfos locales.

La competencia reunió a más de 2 mil deportistas entre todos los eventos y se disputó en la localidad chilena ubicada a 780 kilómetros de Santiago.

Bicampeonato mexicano en Pucón

Cecilia Pérez revalidó su título al completar el recorrido con un tiempo de 4 horas, 22 minutos y 37 segundos, tras cubrir 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote.

“Estoy muy feliz, contenta de estar aquí y por este triunfo otra vez. Fue muy duro, tenía unas buenas contrincantes”, expresó la atleta de 34 años.

Tras su victoria, Pérez anunció que comenzará su preparación para el ciclo olímpico con la mira puesta en obtener un lugar para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Diego Moya rompe sequía histórica

En la rama varonil, el chileno Diego Moya se quedó con el primer lugar al cronometrar 3 horas, 42 minutos y 7 segundos, recuperando para Chile un título que no se ganaba desde 1993, cuando se impuso Cristian Bustos.

El triatleta de 27 años, ubicado en el puesto 17 del ranking mundial, estableció además el mejor tiempo histórico del Ironman 70.3 de Pucón, superando la marca del estadounidense Sam Long, vigente desde 2024.

“No venía por el récord, venía por el triunfo. Sorpresivo el récord, pero venía con buenas piernas y sensaciones”, señaló Moya.

Podios y participación internacional

En la categoría femenina, la argentina Romina Biagioli finalizó en la segunda posición, seguida por la chilena Francisca Garrido, quien se quedó con el tercer lugar tras superar a su compatriota Macarena Salazar, bicampeona en 2025.

En la prueba masculina, Diego Moya fue escoltado por el argentino Luciano Taccone, quien llegó a ocho minutos del líder, y por el chileno Martín Baeza, ganador de la medalla de bronce.

La edición 2026 del Ironman 70.3 de Pucón contó con la participación de 14 triatletas élite extranjeros entre ambas ramas, incluidos representantes de Francia y Estados Unidos.

El evento fue federado gracias a una alianza entre el Club Deportivo Universidad Católica y la Federación Chilena de Triatlón, lo que permitió otorgar cupos clasificatorios al Mundial Multisport de la World Triathlon, que se celebrará este año en Abu Dabi.