Castigada con tres años por dopaje la arquera Mariana Bernal

Por dar positivo por nandrolona en una muestra recogida fuera de competencia el 29 de septiembre de 2025, aunque no pierde la medalla de oro por equipos

La arquera mexicana Mariana Bernal ha sido sancionada con tres años de suspensión por la Agencia Internacional de Controles (ITA, en sus siglas en inglés) por dar positivo por nandrolona en una muestra recogida fuera de competición el 29 de septiembre de 2025, si bien no pierde la medalla de oro por equipos que consiguió días antes en el Mundial.

El periodo de inhabilitación abarca desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 21 de diciembre de 2028, informó en un comunicado la ITA, organismo que gestiona los controles antidopaje para federaciones deportivas internacionales como la de tiro con arco, World Archery (WA).

La sanción implica que los resultados individuales de Bernal en competencia desde la fecha de toma de la muestra -29 de septiembre de 2025- hasta el día de inicio de la suspensión provisional -22 de diciembre de 2025- quedan anulados.

Bernal, de 23 años, ganó el oro por equipos, junto a Maya Becerra y Adriana Castillo, en la modalidad de arco compuesto en los Mundiales celebrados en Gwangju (Corea del Sur) del 5 al 12 de septiembre del pasado año, por lo que conserva este resultado.

Sí pierde el primer puesto que consiguió en la final de la Copa del Mundo celebrada en Nanjing (China) del 17 al 19 de octubre del pasado año, también en arco compuesto, donde quedó por delante de Becerra.

La victoria en Nanjing fue el primer oro de una arquera mexicana en la Copa del Mundo desde su creación en 2006.

Al haber admitido la infracción de las normas antidopaje en un inicio, la tiradora ha visto reducido en un año el período de inhabilitación aplicable, según establece el reglamento antidopaje de la WA.

La atleta no impugnó la infracción y aceptó las consecuencias derivadas de la normativa de la federación internacional, como propuso la ITA, lo que permitió que el caso se resolviera con el visto bueno de Bernal.

La nandrolona es un esteroide anabólico incluido en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) al conllevar un aumento de la masa muscular, la fuerza y la capacidad de recuperación y su consumo está vetado durante la competición y fuera de ella.

La decisión de la ITA puede ser impugnada ante la Sala de Apelaciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el órgano que resuelve disputas deportivas a nivel mundial.