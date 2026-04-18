Castiga FMF a Sergio Bueno por conducta hacia arbitra Katia Itzel

La FMF informó que las Comisiones Disciplinaria y de Diversidad y Género determinaron que el técnico incurrió en una conducta contraria a los reglamentos

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó este viernes una sanción contra el director técnico del Club Mazatlán, Sergio Bueno, tras su comportamiento considerado como “impropio” hacia la árbitra Katia Itzel García durante un encuentro de Liga MX.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en el duelo entre Pumas y Mazatlán, correspondiente a la Jornada 14, donde el estratega fue expulsado tras reclamar decisiones arbitrales, lo que derivó en una polémica que trascendió más allá del terreno de juego.

De acuerdo con versiones de testigos en el estadio, el incidente no terminó con la expulsión, ya que el entrenador habría emitido comentarios de tono ofensivo al retirarse del campo. Entre ellos, una frase que generó controversia por su posible contenido discriminatorio: “Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huev%s”.

Aunque esta expresión no fue incluida en la cédula arbitral y la propia silbante no la reportó directamente, el señalamiento provocó una fuerte reacción en redes sociales y entre organismos civiles.

Imponen multa y medidas con enfoque en equidad

Tras analizar el caso, la FMF informó que las Comisiones Disciplinaria y de Diversidad y Género determinaron que el técnico incurrió en una conducta contraria a los reglamentos, por lo que se le aplicó una multa económica, además de la obligación de realizar labores sociales orientadas a la promoción de la equidad de género.

El organismo no detalló el monto de la sanción ni el número de horas que deberá cumplir el entrenador, pero sí emitió un apercibimiento para evitar reincidencias.

La Federación Mexicana de Futbol informa: pic.twitter.com/4wu17Vsds5 — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) April 18, 2026

"Sergio Bueno incurrió en conducta impropia tras su expulsión durante la jornada 14, al incumplir los protocolos y reglamentos vigentes". "En consecuencia, se sancionó a Sergio Bueno con una multa económica, así como la realización de horas de labor social orientadas a la promoción de la equidad de género. mencionó la FMF en un comunicado".

El caso generó la intervención de instancias como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), que solicitó una investigación formal y pidió establecer criterios claros para sancionar conductas discriminatorias dentro del futbol.

La polémica puso sobre la mesa el debate sobre el trato hacia las mujeres en el deporte, particularmente en roles de autoridad como el arbitraje.

Katia Itzel, figura rumbo al Mundial 2026

El contexto del caso cobró mayor relevancia debido a que Katia Itzel García será una de las representantes mexicanas en el Mundial 2026, donde se convertirá en la primera mujer mexicana en desempeñarse como árbitra central en una Copa del Mundo varonil.

FMF reitera postura contra conductas inapropiadas

En su posicionamiento, la Federación reiteró su compromiso de aplicar de manera estricta los reglamentos y de promover valores como el respeto, la inclusión y la equidad dentro del futbol mexicano.

La sanción a Sergio Bueno se da en un contexto donde el organismo busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de erradicar cualquier conducta que atente contra estos principios.