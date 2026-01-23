Casemiro se marchará del Manchester United a final de temporada

El centrocampista, de 33 años, llegó al United en 2022 procedente del Real Madrid, disputando desde entonces 146 partidos

El brasileño Casemiro se irá del Manchester United a final de temporada cuando se acabe su contrato con el club inglés.

El centrocampista, de 33 años, llegó al United en 2022 procedente del Real Madrid a cambio de unos 80 millones de euros. Desde entonces, ha disputado 146 partidos y ganado un título, la FA Cup con Erik Ten Hag.

"Llevaré al United conmigo toda mi vida. No es momento para decir adiós, aún quedan muchos recuerdos que crear durante los siguientes cuatro meses. Tenemos que seguir luchando todos juntos, mi completa concentración, como siempre, está en darlo todo para que el club tenga éxito", dijo Casemiro en su carta de adiós al club.

Durante las tres temporadas y media que Casemiro lleva en Old Trafford, ha tenido muchos buenos momentos y algunos malos, pero ha conseguido reivindicarse y ser casi siempre fijo en las alineaciones de los entrenadores que ha visto pasar por el club.

Sin embargo, su alto contrato, uno de los más grandes del club, impedían que una renovación fuera posible.

El pasado sábado en el derbi de Manchester que se llevó el United por 2-0 el brasileño fue elegido hombre del partido.