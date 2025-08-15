Info 7 Logo
¡Casa llena! Monterrey vivirá un fin de semana lleno de fútbol

Por: Emmanuel Escamilla

14 Agosto 2025, 15:36

Tigres, Rayados, Tigres Femenil y Rayadas jugarán como locales en la misma jornada en el Estadio Universitario y el BBVA. Algo nunca antes visto en la historia

Por primera vez en la historia, la ciudad de Monterrey se prepara para un auténtico maratón futbolero.

Tigres, Rayados, Tigres Femenil y Rayadas jugarán como locales en la misma jornada, ofreciendo a la afición regia tres días consecutivos de actividad en el Estadio Universitario y el BBVA.

Así se jugarán los partidos

  • Tigres Femenil vs Pachuca – Viernes 15 de agosto, 20:00 horas (Estadio Universitario)
  • Tigres vs América – Sábado 16 de agosto, 19:00 horas (Estadio Universitario)
  • Rayadas vs Santos Laguna – Sábado 16 de agosto, 21:00 horas (Estadio BBVA)

Rayados vs Mazatlán – Domingo 17 de agosto, 18:00 horas (Estadio BBVA)

Tigres y Rayados en gran momento

Cabe señalar que en la Liga MX varonil, el conjunto felino llega motivado tras golear 7-0 al Puebla, con nueve puntos y el segundo lugar de la tabla.

Rayados, por su parte, venció 3-1 al León y suma también nueve puntos, colocándose en la cuarta posición.

En el duelo correspondiente de la jornada 5, los pupilos de Guido Pizarro se medirán contra el América y la escuadra de la Pandilla frente a Mazatlán.

Contrastes en la Liga MX Femenil

En el torneo femenil, las Amazonas vienen de superar 2-0 a Xolas, ocupando el segundo puesto con 16 unidades, mientras que Rayadas sufrió una dura derrota 4-0 frente a Cruz Azul y se mantiene en el quinto lugar con 12 puntos.

La coincidencia de calendarios promete estadios llenos y un ambiente vibrante durante todo el fin de semana.

