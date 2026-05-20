Carvajal no seguirá en el Real Madrid la próxima temporada

El lateral derecho madrileño, de 33 años, se despedirá del Santiago Bernabéu en el próximo encuentro como local del conjunto blanco

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, no seguirá en el club la próxima temporada tras no renovar el contrato que finaliza al final de la presente campaña y cerrará así su etapa en el conjunto blanco tras 27 títulos y 451 partidos, el último, el próximo sábado en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial”, anunció el Real Madrid en un comunicado.

"El Real Madrid le desea a Dani Carvajal y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo", añadió.

El lateral derecho madrileño, de 33 años, se despedirá del Santiago Bernabéu en el próximo encuentro como local del conjunto blanco, recibiendo un cariñoso homenaje que ya preparan desde el club.

Carvajal pondrá así fin a una trayectoria en la que se convirtió en uno de los jugadores más laureados de la historia del club.

Desde su debut oficial con el primer equipo el 18 de agosto de 2013, Carvajal acumuló seis Ligas de Campeones, seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro títulos de Liga, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

Carvajal, con sus seis Ligas de Campeones, figura en una histórica lista que incluye a solo cuatro futbolistas más: Francisco Gento, que fue el primero en alcanzar esa cifra con el Real Madrid; Luka Modrić y Nacho Fernández, también con el Real Madrid; y Toni Kroos, que conquistó una con el Bayern de Múnich y cinco con el conjunto madridista.

Durante su etapa en el Real Madrid sumó 307 victorias y marcó 14 goles, entre ellos el conseguido en la final de la decimoquinta Liga de Campeones, disputada en Londres, donde además fue elegido mejor jugador del partido.

Sus 450 encuentros oficiales se distribuyen entre 302 partidos de Liga, 96 de Liga de Campeones, 26 de Copa del Rey, nueve del Mundial de Clubes, seis de la Supercopa de Europa y once de la Supercopa de España. El Atlético de Madrid fue el rival al que más veces se ha enfrentado, con 34 encuentros.