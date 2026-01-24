Cartelera de box en San Luis Potosí reunirá a los hermanos Chávez

Julio Cesar Chávez jr y Omar Chávez protagonizarán una cartelera de boxeo que se llevará a cabo este próximo 24 de enero

Los hermanos Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez superaron sin contratiempos la ceremonia de pesaje oficial y dejaron todo preparado para la función de boxeo titulada ‘La Dinastía Chávez’, programada para el sábado 24 de enero de 2026 en San Luis Potosí.

La velada marca el regreso de ambos pugilistas en una misma cartelera, con combates que han generado expectativa entre la afición, tanto por el apellido que representan como por el momento que atraviesan dentro de sus respectivas carreras profesionales.

Chávez Jr. cumple con la báscula y apunta a un nuevo capítulo

Durante el pesaje, Julio César Chávez Jr. registró 191.8 libras, ubicándose dentro del límite establecido para su combate en la división crucero. Su oponente, el argentino Ángel Julián ‘El Paisano’ Sacco, detuvo la báscula en 190.7 libras, por lo que el enfrentamiento quedó oficialmente confirmado.

Tras la ceremonia, el excampeón mundial se mostró confiado de su preparación y del desempeño que espera ofrecer sobre el ring, al considerar que llega en mejores condiciones físicas para buscar una victoria que le permita recuperar presencia en el panorama boxístico.

Este combate representa una oportunidad relevante para Chávez Jr., quien busca dejar atrás una etapa marcada por resultados irregulares y retomar protagonismo ante el público mexicano.

Omar Chávez, enfocado en una actuación sólida

En la misma función, Omar Chávez también cumplió con el requisito del peso al marcar 173.2 libras en la categoría pactada. Su rival, el colombiano José Miguel Torres, registró 174.2 libras, quedando ambos habilitados para protagonizar uno de los duelos principales de la noche.

El menor de los hermanos Chávez llega a este compromiso con la intención de reencontrarse con el triunfo, luego de una derrota sufrida en 2025 en contra del Chihuahuense Misael Rodríguez, y confía en ofrecer un combate competitivo frente a la afición potosina.

Cartelera extensa con presencia local

La función ‘La Dinastía Chávez’ estará integrada por un total de 19 peleas, en las que también participarán boxeadores locales y regionales como Jorge ‘El Ruso’ Ascanio, Fátima Herrera, Rafael ‘El Veneno’ Solís y Jonathan ‘El Titán’ Rodríguez.

La combinación de nombres consolidados y talento emergente busca ofrecer una velada atractiva para los asistentes y reforzar a San Luis Potosí como una plaza constante para el boxeo profesional en México.

Un apellido con historia sobre el ring

La presencia de los hermanos Chávez en un mismo evento revive el legado de una de las familias más reconocidas del pugilismo nacional, cuyo apellido ha sido protagonista durante décadas dentro del boxeo mexicano.

Con el pesaje superado y los enfrentamientos confirmados, la expectativa se mantiene alta para una noche que promete emociones, combates intensos y un nuevo capítulo en la historia deportiva de los Chávez ante la afición local.

