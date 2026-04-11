Carlos Ulberg vs. Jiří Procházka: ¿Quién será el nuevo campeón?

El enfrentamiento no solo definirá al nuevo campeón de peso semipesado, sino que también marcará el rumbo de la división tras la salida de Alex Pereira

La división de peso semipesado de UFC tendrá un nuevo campeón cuando Jiří Procházka y Carlos Ulberg se enfrenten en el evento estelar de UFC 327, en una pelea que surge tras la decisión de Alex Pereira de dejar vacante el cinturón para subir a la categoría de peso pesado.

El movimiento del brasileño abrió una nueva etapa en las 205 libras, colocando frente a frente a un excampeón consolidado y a uno de los contendientes con mayor crecimiento en la organización.

Vacante el título tras salida de Pereira

Alex Pereira optó por dejar el campeonato semipesado de forma voluntaria con el objetivo de competir en peso completo, en busca de hacer historia al tratar de convertirse en el primer peleador de la historia en convertirse en campeón en una tercera división dentro de la UFC.

Su decisión no solo evitó frenar la actividad de la categoría, sino que también generó una oportunidad inmediata para definir a un nuevo monarca entre dos de los contendientes más fuertes y con mejor récord de la división.

Procházka busca recuperar el trono

Jiří Procházka llega a este combate con experiencia en peleas de campeonato y con un estilo agresivo que lo ha caracterizado dentro del octágono. El peleador checo ha logrado consolidar su regreso a la oportunidad por el campeonato con dos victorias consecutivas por nocaut.

El peleador de República Checa busca coronarse por segunda ocasión como campeón de las 205 libras tras haberlo obtenido por primera vez ante Glover Teixeira en 2022.

En su combate más reciente, derrotó a Khalil Rountree Jr. por nocaut técnico en el tercer asalto en el evento UFC 320, mientras que también superó a Jamahal Hill, por la vía del KO en UFC 311, en una actuación que reafirmó su poder ofensivo.

Su historial reciente refleja un patrón claro: es un peleador que busca terminar las peleas y que ha demostrado capacidad para imponerse ante rivales de alto nivel

Ulberg, el contendiente en ascenso

Por su parte, Carlos Ulberg llega en uno de los mejores momentos de su carrera, respaldado por una racha de nueve victorias consecutivas que lo han colocado como una amenaza real en la división.

En sus presentaciones más recientes, el neozelandés noqueó a Dominick Reyes en el primer asalto y obtuvo una victoria por decisión unánime ante el excampeón Jan Blachowicz, resultados que consolidaron su ascenso.

Además, suma triunfos ante rivales rankeados, destacando por un estilo más técnico, basado en la precisión y el control de la distancia.

Choque de estilos en el octágono

El combate presenta un contraste marcado: mientras Procházka apuesta por el volumen, la presión y el caos controlado, Ulberg destaca por su disciplina táctica y efectividad.

Este tipo de enfrentamientos suele definirse por quién logra imponer su ritmo, ya que ambos cuentan con herramientas suficientes para finalizar la pelea.

Probabilidades y panorama previo

De acuerdo con análisis comparativos de rendimiento reciente, la pelea se perfila como una de las más cerradas del año. Procházka parte con una ligera ventaja estimada del 55 por ciento, frente al 45 por ciento de Ulberg.

La experiencia del europeo en combates de alto perfil podría ser un factor determinante, aunque el momento competitivo del neozelandés representa un riesgo considerable.

Lo que está en juego

El enfrentamiento no solo definirá al nuevo campeón de peso semipesado, sino que también marcará el rumbo de la división tras la salida de Alex Pereira.

Para Procházka, representa la oportunidad de recuperar el título y reafirmar su lugar en la élite, mientras que para Ulberg significa la posibilidad de consolidarse como una nueva figura dominante dentro de UFC.

Con estilos opuestos, trayectorias distintas y el cinturón en juego, la pelea se perfila como un punto de inflexión en las 205 libras.