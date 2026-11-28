De acuerdo con diversas fuentes, el "Titán" firmó una extensión de contrato por un año y medio, por lo que quedará vinculado hasta verano de 2028

Aunque para la afición podría parecer inexplicable, Rayados está a punto de anunciar la renovación del que podría ser el jugador más criticado de la plantilla: Carlos Salcedo.

De acuerdo con diversas fuentes, el "Titán" firmó una extensión de contrato por un año y medio con el equipo albiazul, por lo que quedará vinculado a la institución hasta verano de 2028 y con un jugoso aumento de sueldo.

Independientemente de su mal presente, su continuidad apunta a tener un "seguro" por parte de la directiva regia, pues el equipo tiene pocos centrales, por lo que "amarrar" a uno mexicano le da tiempo al club para buscar a otro que se convierta en el titular.

Además, Matías Almeyda le ha dado confianza este semestre pese a sus errores, pues ya le entregó la cinta de capitán en algunos compromisos sobre el cierre de torneo.

Si bien su rendimiento no ha sido el mejor, su perfil de jugador sigue siendo escaso: fuerte, bueno por aire, buena salida de balón y con mucha enjundia, algo que nunca está de sobra en un estilo de juego como el que pretende el "Pelado".

El argentino deberá buscar recuperar la mejor versión del tapatío, que en el Frankfurt demostró ser un central con muchísimas condiciones, y la versión que se vio en Cruz Azul, donde nuevamente se hizo un jugador imponente.

Una montaña rusa

La aventura de Salcedo en Monterrey ha sido de claroscuros, pues a veces tiene partidos buenos y otras veces comete errores infantiles; no por nada acumula 3 expulsiones en el semestre.

Desde su llegada, la cosa no pintaba bien, pues tardó más de un año en debutar debido a que se rompió el ligamento cruzado en su primer día con Rayados, que lejos de dejarlo a la deriva, le brindó su apoyo para volver a las canchas con toda seguridad.