Carlos Prates vence por TKO a Jack Della Maddalena en Australia

Carlos Prates firmó una actuación contundente y se metió de lleno en la conversación por el campeonato de las 170 libras tras vencer al número uno del ranking

El brasileño Carlos Prates dio un golpe de autoridad en el peso welter tras imponerse por TKO en el tercer asalto sobre el australiano Jack Della Maddalena, quien llegaba como el rankeado número uno de la división, en el evento principal del UFC Fight Night celebrado en Perth, Australia.

Prates, ubicado como el número cinco del ranking, superó ampliamente las expectativas al dominar a uno de los contendientes más consolidados de la categoría, en una pelea que terminó inclinándose claramente a su favor conforme avanzaron los rounds.

Castigo progresivo hasta el nocaut técnico

El combate tuvo un desarrollo claro: Prates fue construyendo su victoria a base de presión, volumen y poder.

Desde el inicio, el brasileño apostó por un striking variado, castigando con insistencia las piernas de Maddalena, lo que comenzó a mermar su movilidad. En el segundo asalto, una potente low kick mandó momentáneamente a la lona al australiano, anticipando lo que vendría.

Para el tercer round, la pelea ya estaba inclinada. Prates conectó combinaciones contundentes, incluyendo rodillas y patadas, que provocaron múltiples caídas de su rival. Sin respuesta efectiva, el árbitro decidió detener el combate tras una ráfaga de golpes.

Un triunfo que cambia el panorama del peso welter

Con esta victoria, Prates no solo mejora su récord a 24-7, sino que también se posiciona como uno de los nombres más peligrosos de la división.

Además, el brasileño mantiene un dato que refuerza su perfil como finalizador: presume un 100% de efectividad en sus triunfos dentro de UFC, con siete victorias en siete peleas, todas por nocaut o nocaut técnico.

El brasileño derrotó al mejor rankeado del peso welter, lo que lo coloca directamente en la antesala de una oportunidad titular. Incluso, el resultado abre la puerta a un hecho histórico: podría convertirse en el primer brasileño en ser campeón de UFC en las 170 libras.

STRAIGHT NASTINESS FROM @TheNightmare170 😮‍💨



Carlos Prates unleashes a new version tonight with a 3rd round TKO!



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Prates levanta la mano por el título

Tras la pelea, el brasileño no dudó en dejar clara su postura respecto a su futuro dentro de la división:

“La pelea fue exactamente como la esperábamos... Mis piernas me duelen de tanto patear. Jack fue más duro de lo que esperaba.” Además, lanzó un mensaje directo sobre la carrera por el cinturón: “Creo que debo ser el siguiente. Respeto mucho a los ex campeones. Pero lo hice ver fácil. Contra Leon y contra Jack. Morales no le ha ganado a ningún ex campeón.”

Se mete de lleno a la pelea por el cinturón

El triunfo en Perth coloca a Prates como uno de los principales candidatos al campeonato welter, en una lista donde también destacan nombres como el invicto ecuatoriano Michael Morales (18-0) y el irlandés Ian Garry, quien se encuentra cerca de ser oficializado como próximo retador.

Actualmente, el cinturón de la división pertenece a Islam Makhachev, lo que anticipa un escenario competitivo en los próximos meses.

Con una actuación dominante y un mensaje claro, Carlos Prates no solo ganó en Australia: se posicionó como una amenaza real en la cima del peso welter.