Carlos Narváez queda fuera de los Medias Rojas ante Astros

El receptor venezolano fue retirado de la alineación de los Medias Rojas por decisión del mánager, sin que se revelaran los motivos

El receptor venezolano Carlos Narváez quedó fuera de la alineación de los Boston Red Sox para el último juego de la serie ante los Houston Astros, en una decisión que generó cuestionamientos.

El movimiento se realizó aproximadamente dos horas y media antes del primer lanzamiento, cuando el mánager Alex Cora optó por sustituirlo detrás del plato por Connor Wong.

Cora evitó profundizar en los motivos del cambio y se limitó a señalar que fue una decisión interna.

“Simplemente hice un cambio. Hablé un poco con Carlos y seguimos adelante a partir de ahí”, comentó el estratega.

Al ser cuestionado sobre si se trataba de una medida disciplinaria, el dirigente no confirmó ni negó esta versión.

“Mantengámoslo entre Carlos y yo. Él lo entiende. Esto es algo que pasa en todos los equipos”, agregó.

Buen inicio de temporada

Narváez, de 27 años, ha tenido un arranque sólido en la campaña, con un promedio de bateo de .444 en sus primeros tres juegos.

El catcher disputa su segunda temporada con Boston, luego de iniciar su carrera en las Grandes Ligas con los New York Yankees.

Aunque no se revelaron las razones específicas, la decisión de dejar fuera a Narváez llega en el inicio de la temporada, lo que ha llamado la atención al interior del equipo y entre aficionados, al tratarse de un jugador en buen momento ofensivo.

Por ahora, el club no ha ofrecido más detalles sobre su estatus para los próximos encuentros.