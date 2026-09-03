Carlos Álvarez ya es del América; Levante confirma el traspaso

El Levante confirmó que Carlos Álvarez fue traspasado al América y que el anuncio oficial depende de resolver asuntos contractuales.

El director deportivo del Levante, Héctor Rodas, explicó este miércoles que el traspaso del futbolista español Carlos Álvarez al América está cerrado y que únicamente falta para que sea oficial que se resuelvan unos asuntos contractuales del jugador con el club americano.

“Carlos Álvarez está traspasado al América. Tiene que solucionar unas cosas con el equipo de destino y cuando esté todo se hará oficial”, explicó el director deportivo del club de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) a los medios de comunicación.

Rodas reconoció que le hubiera encantado contar con el jugador pero que el hecho de que acabara contrato en junio de 2027 y que no hubiese renovado provocó que todas las partes acordaran que la mejor opción fuera su salida en este mercado de fichajes.

A falta de la oficialidad, Carlos Álvarez, que llegó al Levante en 2023 procedente del Sevilla FC, pondrá punto final a su etapa en València tras 105 partidos, con 14 goles y otras 14 asistencias.

El sevillano, de 23 años, pasó a la historia del Levante al marcar el gol que supuso el ascenso del equipo a Primera en mayo de 2025. Carlos marcó el 2-3 definitivo en Burgos en el minuto 97 de partido.