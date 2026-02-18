Carlos Alonso regresa a Fuerza Regia Femenil para la temporada

El entrenador español Carlos Alonso volverá a dirigir a Fuerza Regia Femenil en la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil (LNBP).

El entrenador malagueño iniciará su tercera etapa consecutiva al frente del conjunto regiomontano, luego de haber conquistado el campeonato en su primer año con la quinteta y alcanzar la final de Zona en la campaña 2025.

Experiencia y títulos respaldan su continuidad

Alonso cuenta con amplia experiencia en el baloncesto mexicano. Formó parte del cuerpo técnico de las Abejas de León varonil, equipo con el que fue campeón en 2022. Además, integró el staff campeón de Fuerza Regia varonil como asistente el año pasado.

En su trayectoria internacional también dirigió al La Salle-LF en España y al programa Link Academy/Link Hoops en Estados Unidos.

La directiva regiomontana destacó su conocimiento del entorno competitivo y su liderazgo como factores clave para mantenerlo al frente del proyecto femenil rumbo a la nueva campaña.

Temporada 2026 será corta

La temporada 2026 de la LNBP Femenil constará de 16 partidos de campaña regular, ocho como local y ocho como visitante. La Asamblea de la Liga determinó acortar el calendario para evitar empalmes con la Copa Mundial FIFA 2026, lo que también permitirá reducir costos logísticos de transporte y hospedaje.

Fuerza Regia Femenil debutará el 14 y 15 de marzo como local ante las Freseras de Irapuato. La temporada regular concluirá precisamente en Irapuato, con la serie del 2 y 3 de mayo.

Calendario Fuerza Regia Femenil 2026

14 y 15 de marzo – Freseras de Irapuato

19 y 20 de marzo – Panteras Femenil

26 y 27 de marzo – Santas del Potosí

4 y 5 de abril – Correcaminos Cd. Victoria

9 y 10 de abril – Abejas de León

18 y 19 de abril – El Calor de Cancún

22 y 23 de abril – Adelitas de Chihuahua

2 y 3 de mayo – Freseras de Irapuato

Con un plantel que buscará mantenerse como protagonista en la liga, Fuerza Regia Femenil apostará nuevamente por la experiencia y el conocimiento de Carlos Alonso para aspirar al título en una campaña que promete ser intensa pese a su calendario reducido.