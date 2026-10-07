Carlos Alcaraz vence con autoridad y revalida su título en Tokio

El español Carlos Alcaraz logró este martes su segundo torneo consecutivo del Abierto de Japón, tras derrotar al checo Jiri Lehecka

Carlos Alcaraz volvió a levantar un trofeo este martes, al conquistar el Abierto de Japón 2026.

El tenista español derrotó este martes 7-6 (4), 6-4 a Jiri Lehecka para conquistar por segundo año consecutivo, después de regresar al circuito tras una lesión que lo mantuvo fuera durante cuatro meses y medio.

“Ha pasado un tiempo y, obviamente, es aún más especial”, señaló Alcaraz después de conseguir su tercer título de la temporada y el 27 de su carrera.

El número tres del mundo reapareció a finales de agosto tras recuperarse de una lesión en la muñeca derecha. En su regreso, alcanzó los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde cayó ante Ben Shelton en un partido que terminó a las 3:33 de la mañana.

Desde entonces, el español ha utilizado una manga de compresión en el brazo derecho.

Durante su recuperación, Alcaraz reconoció que enfrentó dudas sobre si podría regresar al mismo nivel y competir sin dolor, especialmente después de perderse Roland Garros y Wimbledon.

“Te vienen a la mente muchos pensamientos negativos. Si vas a volver sano, si vas a volver igual que antes. Si podré golpear la pelota con normalidad sin ningún dolor”, explicó.

Sin embargo, aseguró que su equipo tenía claro que regresaría cuando estuviera completamente recuperado.

Remonta en un intenso primer set

Jiri Lehecka, número 19 del ranking mundial, comenzó mejor la final y rompió el servicio de Alcaraz en el primer juego. El español respondió con otro quiebre para igualar 3-3.

En el desempate, Alcaraz llegó a estar abajo 4-2, pero reaccionó con cinco puntos consecutivos para quedarse con el primer set.

El tenista español mostró su mejor nivel en los momentos decisivos, con una gran devolución de derecha y un drop-shot ganador que le permitieron tomar ventaja.

En el segundo parcial, Alcaraz consiguió otro quiebre a mitad del set y cerró el encuentro con su servicio en cero, en su primera oportunidad para conquistar el campeonato.

Tercer título del año

El campeonato representa el tercer título de Alcaraz en 2026, después de conquistar Doha en febrero y el Abierto de Australia a comienzos de temporada, donde consiguió el séptimo Grand Slam de su carrera.

Lehecka llegó a la final con una racha de seis victorias consecutivas, después de ayudar a República Checa a clasificarse al Final 8 de la Copa Davis y ganar posteriormente cuatro partidos en Tokio.

Alcaraz reconoció que no siempre mostró su mejor tenis durante el torneo, pero destacó su capacidad para encontrar soluciones en los momentos importantes.