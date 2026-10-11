Carlos Alcaraz debuta con victoria en el Masters de Shanghái

Carlos Alcaraz venció 6-3 y 6-3 al argentino Juan Manuel Cerúndolo y avanzó a la tercera ronda del Masters 1.000 de Shanghái

El tenista español Carlos Alcaraz debutó con una victoria en el Masters 1.000 de Shanghái al derrotar por 6-3 y 6-3 al argentino Juan Manuel Cerúndolo, en la segunda ronda del torneo disputado en China.

El murciano, actual número tres del ranking mundial y segundo favorito del certamen, impuso su ritmo ante Cerúndolo, ubicado en el puesto 55 de la clasificación, para avanzar a la siguiente fase en poco más de una hora de partido.

Alcaraz impone condiciones ante Cerúndolo

Alcaraz comenzó el encuentro con potencia y dinamismo, aunque durante los primeros minutos mostró algunas imprecisiones que corrigió conforme avanzó el partido. Por su parte, el argentino fue perdiendo solidez con su servicio.

En el sexto juego del primer set, el español consiguió el quiebre que encaminó su victoria parcial, gracias a una destacada devolución de revés que recibió los aplausos del público tras sus constantes subidas a la red.

La segunda manga comenzó nuevamente con una rotura a favor del murciano, luego de un error de Cerúndolo en una dejada. Alcaraz mantuvo el control desde el saque y llegó a ganar 19 puntos consecutivos con su servicio, antes de cortar la racha con una doble falta.

Uno de los momentos más celebrados por los aficionados en la pista central de Qizhong llegó cuando el español protagonizó un punto en el que consiguió salvar situaciones complicadas. Finalmente, poco después de cumplirse una hora de juego, cerró el partido con otro 6-3.

¿Quién será el próximo rival de Carlos Alcaraz?

En la tercera ronda del Masters de Shanghái, Alcaraz se enfrentará al ganador del partido entre el peruano Ignacio Buse y el belga Zizou Bergs, encuentro programado en una de las pistas exteriores del complejo deportivo de Qizhong.

El español ya había enfrentado a Cerúndolo en 2021, durante la fase final de las Next Gen ATP Finals, donde también consiguió la victoria y terminó proclamándose campeón del torneo.

Alcaraz busca mejorar su resultado en Shanghái

Esta es la tercera participación de Carlos Alcaraz en el torneo chino. Su mejor resultado hasta ahora fueron los cuartos de final de 2024, instancia en la que perdió ante el checo Tomas Machac.

Antes del certamen, el tenista español señaló que suele llegar cansado a esta etapa de la temporada. Sin embargo, aseguró sentirse más fresco este año después de permanecer varios meses alejado de las pistas por una lesión.

Además de su desempeño deportivo, Alcaraz llamó la atención por su nuevo aspecto, con un bigote que se convirtió en uno de los temas comentados durante su debut en Shanghái.