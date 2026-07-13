Carlos Alcaraz cae al tercer lugar del ranking ATP

Carlos Alcaraz quedó tercero del ranking ATP tras Wimbledon, mientras Jannik Sinner amplió su ventaja como número uno mundial

Carlos Alcaraz continúa perdiendo terreno en la clasificación de la ATP mientras permanece fuera de las canchas por una lesión en la muñeca derecha.

Tras la conclusión de Wimbledon, el español descendió al tercer puesto del ranking mundial.

El cambio se produjo después de que el italiano Jannik Sinner conquistara el título en el All England Club al imponerse al alemán Alexander Zverev por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4, resultado que le permitió aumentar su ventaja en el liderato.

Zverev supera a Alcaraz en la clasificación

Con la actualización del ranking, Sinner se mantiene como número uno del mundo con 13 mil 450 puntos, seguido por Zverev con 8 mil 480 unidades.

Alcaraz ocupa ahora la tercera posición con 8 mil 160 puntos, quedando a solo 320 del alemán, pero a 5 mil 290 del italiano.

La ausencia del murciano en Wimbledon, debido a la lesión que lo mantiene inactivo desde hace casi tres meses, le impidió defender los puntos obtenidos durante la temporada pasada y terminó por costarle el segundo lugar del escalafón.

El tenista de 23 años continúa con su proceso de recuperación y, hasta el momento, no existe una fecha oficial para su reaparición en el circuito ATP.

No obstante, diversas versiones apuntan a que podría volver durante la gira de pista dura en Estados Unidos, con el Masters 1000 de Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos como posibles escenarios para su regreso.

Una temporada difícil tras un 2025 exitoso

Alcaraz no ha podido defender los importantes puntos que sumó en 2025, cuando conquistó el Masters 1000 de Roma, Roland Garros, el ATP 500 de Queen's y alcanzó las finales del ATP 500 de Barcelona y de Wimbledon.

La falta de actividad derivada de su lesión provocó que cediera posiciones en la lucha por el liderato del tenis mundial, objetivo que buscará recuperar una vez que regrese a la competencia.

Detrás de Sinner, Zverev y Alcaraz aparecen el canadiense Felix Auger-Aliassime, el australiano Alex de Miñaur, el estadounidense Ben Shelton, el serbio Novak Djokovic, el ruso Daniil Medvedev, el italiano Flavio Cobolli y el estadounidense Taylor Fritz, quien completa el Top 10.

Entre los españoles, Alejandro Davidovich figura en la vigésima posición con 2 mil 160 puntos, mientras que Rafael Jódar ocupa el lugar 25 con mil 927 unidades.