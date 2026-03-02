Cardenales extienden contrato de Oliver Marmol

Cardinals anunciaron la extensión de contrato por dos años de su mánager Oliver Marmol, quien permanecerá al frente del equipo al menos hasta la temporada 2028

Los St. Louis Cardinals anunciaron este domingo la extensión de contrato por dos años de su mánager Oliver Marmol, quien permanecerá al frente del equipo al menos hasta la temporada 2028.

El nuevo acuerdo incluye además una opción del club para la campaña 2029, informó la organización.

El presidente de operaciones de béisbol, Chaim Bloom, destacó el compromiso del dirigente con el proyecto deportivo.

“A medida que he ido conociendo a Oli, he visto a alguien que se preocupa por esta organización y sabe qué ha hecho especiales a los Cardenales con el paso del tiempo… Está comprometido con el progreso de nuestro joven núcleo”, señaló en un comunicado.

Balance de su gestión

Marmol, de 39 años, ha dirigido a San Luis durante las últimas cuatro temporadas. En su primera campaña llevó al equipo a la ronda de comodines de la Liga Nacional, aunque en los tres años siguientes no logró regresar a los playoffs.

La temporada pasada, los Cardenales finalizaron con marca de 78-84.

Aun así, la organización ha considerado los últimos años como parte de un proceso de reinicio, especialmente tras la llegada de Bloom en sustitución del veterano ejecutivo John Mozeliak.

Marmol es actualmente uno de los mánagers con más tiempo en su cargo dentro de la Liga Nacional, solo por detrás de Dave Roberts (Dodgers) y Torey Lovullo (Diamondbacks).

El dirigente ha estado vinculado a la organización desde 2007, cuando aún era jugador. Posteriormente dirigió cinco temporadas en ligas menores, se integró al cuerpo técnico en 2017 y fue nombrado mánager de Grandes Ligas el 25 de octubre de 2021.

En cuatro temporadas al frente de San Luis, Marmol registra marca de 324 victorias y 323 derrotas.