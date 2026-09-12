‘Caras nuevas’ de Tigres para el Clásico Regio 143

Los refuerzos Alan Franco, Mauro Lainez y Ricardo Monreal viven el reto de defender la camiseta del conjunto auriazul en el duelo más esperado de Nuevo León.

El Clásico Regio no necesita presentación. Es un partido que se juega con la cabeza, pero también con el corazón. Y en su edición 143, Tigres llegará al “Gigante de Acero” con tres nuevos rostros que buscarán hacerse notar en una de las rivalidades más intensas del futbol mexicano.

Alan Franco, Mauro Láinez y Ricardo Monreal son las nuevas cartas de los felinos para el enfrentamiento ante Rayados, programado para mañana sábado a las 19:00 horas en el Estadio de Rayados, dentro de la Jornada 8 de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Para los tres, el Clásico representa una oportunidad especial. No hay mejor escenario para comenzar a ganarse a una afición que un partido ante el acérrimo rival.

El Clásico Regio 143 tendrá todos los ingredientes para una nueva batalla entre Tigres y Rayados.

Del lado universitario, tres caras nuevas buscarán comenzar a escribir su historia en una rivalidad que no perdona, que exige y que puede convertir a un jugador en ídolo con una sola actuación.

Tres nombres, tres posiciones y una misma misión: rugir fuerte en territorio rayado.