‘Caras nuevas’ de Tigres para el Clásico Regio 143

El Clásico Regio no necesita presentación. Es un partido que se juega con la cabeza, pero también con el corazón. Y en su edición 143, Tigres llegará al “Gigante de Acero” con tres nuevos rostros que buscarán hacerse notar en una de las rivalidades más intensas del futbol mexicano.
Alan Franco, Mauro Láinez y Ricardo Monreal son las nuevas cartas de los felinos para el enfrentamiento ante Rayados, programado para mañana sábado a las 19:00 horas en el Estadio de Rayados, dentro de la Jornada 8 de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
Para los tres, el Clásico representa una oportunidad especial. No hay mejor escenario para comenzar a ganarse a una afición que un partido ante el acérrimo rival.
El Clásico Regio 143 tendrá todos los ingredientes para una nueva batalla entre Tigres y Rayados.
Del lado universitario, tres caras nuevas buscarán comenzar a escribir su historia en una rivalidad que no perdona, que exige y que puede convertir a un jugador en ídolo con una sola actuación.
Tres nombres, tres posiciones y una misma misión: rugir fuerte en territorio rayado.