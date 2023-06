Captan detención de Messi en China por agentes de migración

Un gran momento incómodo vivió Lionel Messi a su llegada al aeropuerto de Pekín para unirse a la selección argentina para un partido amistoso, ya que fue detenido por autoridades migratorias.

La detención, que ocurrió la mañana del sábado, se debió a que el astro argentino no tramitó una visa especial para ingresar a China y solo llevaba su pasaporte español en lugar del argentino.

De acuerdo con medios en Europa, el posible nuevo refuerzo del Inter de Miami se habría confundido ya que los ciudadanos que cuentan con pasaporte de España pueden ingresar a Taiwán y él creyó que esté país era parte de China.

A través de redes sociales se hicieron virales los videos de la llegada del astro argentino y actual campeón del mundo, pero también del momento en que fue detenido por los agentes migratorios de China.

Al final, las autoridades de China hicieron una excepción con Messi y lo dejaron ingresar.

Argentina sostendrá un partido amistoso contra Australia el próximo jueves 15 de junio en la capital china.

Se trata del séptimo viaje a China de la estrella argentina, que llegó a Pekín en un avión privado junto con otros convocados para el amistoso.

Argentina, la actual campeona del mundo, se prepara para sus próximos amistosos en su camino hacia las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Los dos encuentros se jugarán contra Australia en Pekín el próximo jueves y contra Indonesia en Yakarta el día 19.

El partido contra Australia será una revancha del enfrentamiento que tuvieron el pasado 3 de diciembre en octavos de final del Mundial de Qatar 2022, en el que Argentina ganó por 2-1 con los goles de Leo Messi y Julián Álvarez.

Llegada de Messi a China causa furor entre seguidores

El aeropuerto de la ciudad y el hotel Four Seasons de Pekín fueron escenario de una multitudinaria recepción para Leo Messi, quien llegó este sábado a la capital china para unirse a la concentración de la selección argentina antes de enfrentarse a Australia en un amistoso el próximo jueves.

Cientos de seguidores chinos se congregaron desde tempranas horas de la mañana para dar la bienvenida al astro del fútbol y al resto del equipo.

La llegada de Messi causó revuelo en las redes sociales, especialmente en la plataforma Weibo, donde el hashtag 'Messi ya está en Pekín' se convirtió en el tema más popular con más de 120 millones de entradas, en apenas una hora después de la llegada del jugador.

Lionel Messi went to Beijing, China and this reception is crazyyyyyy!



This man doesn't really know he's LIONEL MESSI



🐐🐐🐐 pic.twitter.com/dUM8Kmzzk2