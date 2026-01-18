Captan a Vinicius llorando tras abucheos en el Bernabéu

Los silbidos previos al partido generaron reacción visible en el jugador, captado en el túnel del estadio, mientras la afición expresaba su inconformidad local

El Real Madrid atraviesa un momento de presión deportiva tras una serie de resultados que han marcado el desarrollo de la temporada. La eliminación en la Copa del Rey, la derrota en la Supercopa frente al Barcelona y la falta de liderazgo en LaLiga han generado inconformidad entre un sector de la afición, situación que se reflejó recientemente en el Santiago Bernabéu.

Abucheos de la afición previo al partido

Previo al encuentro entre Real Madrid y Levante, la afición manifestó su descontento durante la salida de los jugadores al campo. Desde los primeros instantes, se escucharon silbidos y abucheos, tanto en el calentamiento como en la presentación de la alineación titular a través del sonido local del estadio.

📢 Vinicius, Bellingham y Valverde, los más abucheados en el Santiago Bernabéu.



pic.twitter.com/RrsMF8BjPT — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) January 17, 2026

El ambiente reflejó el momento de tensión que rodea al club, con una reacción generalizada hacia varios futbolistas del plantel, como señal de inconformidad por los resultados recientes.

Reacción de Vinicius Jr tras los silbidos

Uno de los jugadores más señalados por la afición fue Vinicius Jr. Durante la presentación de los futbolistas, su nombre fue recibido con una mayor cantidad de abucheos en comparación con otros elementos del equipo. En contraste, Kylian Mbappé recibió algunos aplausos desde las gradas.

Minutos antes del inicio del partido, las cámaras de transmisión captaron a Vinicius Jr en el túnel del estadio, con las manos cubriendo su rostro. De acuerdo con reportes generados en España y la interpretación de las imágenes difundidas en redes sociales, el futbolista se mostró visiblemente afectado por la reacción de la afición.

⚠️🇧🇷 Vinicius SE PUSO A LLORAR después de escuchar que el Santiago Bernabéu lo chiflara, mientras anunciaban la alineación.



Sus compañeros tuvieron que CONSOLARLO antes de salir a la cancha. 👀pic.twitter.com/ctOSoigLsX https://t.co/2FhqzeHsUZ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 17, 2026

Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde se observa al jugador previo a salir al terreno de juego. Los videos generaron conversación entre aficionados y analistas, al tratarse de uno de los referentes ofensivos del equipo y una de las figuras con mayor exposición mediática.

⚠️🇪🇸 El Santiago Bernabéu CHIFLANDO a los futbolistas del Real Madrid, tras la histórica eliminación en Copa del Rey.



pic.twitter.com/6hbTYCUALI — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 17, 2026

Real Madrid se lleva la victoria ante Levante

En lo deportivo, el Real Madrid logró imponerse 2-0 ante Levante. Los goles fueron anotados por Mbappé y Raúl Asensio, resultado que permitió al equipo sumar puntos importantes en la lucha por los primeros lugares de LaLiga.

A pesar del triunfo, el entorno del club se mantiene enfocado en la necesidad de mayor constancia para competir por el campeonato, en un calendario donde cada jornada resulta determinante.