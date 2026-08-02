Canterano rayado realizará prueba de dos semanas con Benfica

El atacante suma experiencia con las selecciones mexicanas Sub-15 y Sub-16, con las que acumula alrededor de 10 partidos y tres anotaciones

Paxon Ruffin, una de las promesas de las fuerzas básicas de Rayados, recibió una invitación para realizar una prueba de dos semanas con la academia del Benfica, oportunidad que colocará al delantero de 16 años frente a una de las estructuras formativas más reconocidas de Europa.

El juvenil viajará a Portugal para integrarse temporalmente a los entrenamientos en el Benfica Campus, donde será evaluado en aspectos técnicos, físicos y tácticos antes de que el club determine si existe interés en avanzar hacia una posible incorporación.

Por ahora, Ruffin no ha sido fichado por el Benfica y continúa perteneciendo al Monterrey. La estancia tendrá únicamente carácter de prueba y cualquier negociación dependerá de su desempeño y de las reglas internacionales aplicables a futbolistas menores de edad.

Benfica sigue de cerca al canterano de Rayados

El conjunto portugués habría observado durante varios meses la evolución del atacante, cuyo desarrollo también despertó el interés de equipos de Países Bajos.

En el entorno del jugador se contempla la posibilidad de que Benfica valore un precontrato para asegurar su incorporación cuando cumpla 18 años, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de un acuerdo entre las partes.

Las dos semanas en Portugal representarán una vitrina para Ruffin y permitirán conocer su capacidad de adaptación a una metodología distinta, así como su respuesta ante un ritmo de competencia europeo.

Una de las figuras de Rayados Sub-15

Su nombre completo es Paxon Levi Ruffin Tamez. Nació el 28 de enero de 2010 en Florida, Estados Unidos, cuenta con triple nacionalidad y ha decidido representar a México en selecciones juveniles.

Se desempeña principalmente como delantero, aunque también puede ocupar posiciones por las bandas o detrás del atacante. Entre sus principales cualidades aparecen la movilidad ofensiva, el golpeo de balón, la generación de asistencias y la ejecución de jugadas a pelota detenida.

Con Rayados Sub-15 registra más de 30 encuentros y al menos ocho anotaciones en tres torneos. También ha recibido oportunidades en las categorías Sub-17 y Sub-19, como parte de su avance dentro de la estructura albiazul.

Ruffin fue uno de los máximos anotadores del Monterrey durante la fase regular del Clausura 2026, con cinco goles, y formó parte del plantel que posteriormente conquistó el campeonato de la categoría Sub-15.

Sus actuaciones con México lo proyectaron al exterior

El atacante suma experiencia con las selecciones mexicanas Sub-15 y Sub-16, con las que acumula alrededor de 10 partidos y tres anotaciones.

Su participación más destacada ocurrió en el campeonato Sub-15 de Concacaf de 2025, donde marcó frente a Honduras, Costa Rica y Estados Unidos. En la final anotó uno de los goles con los que México derrotó 5-0 al conjunto estadounidense y consiguió el título regional.

Durante 2026 también fue convocado para disputar con la Selección Mexicana Sub-16 el Torneo de Montaigu en Francia, competencia internacional que reúne a algunas de las principales promesas juveniles.

La prueba con Benfica abre una posibilidad importante dentro de su proceso formativo, pero su futuro dependerá de la evaluación realizada en Portugal. Mientras no exista un acuerdo, Paxon Ruffin seguirá como jugador de Rayados y la visita al club europeo será únicamente el siguiente paso en el desarrollo de su carrera.