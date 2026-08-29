Cantará Laura Pausini en el Gran Premio de Monza de F1

La cantautora italiana marcará el regreso de los espectáculos "F1 Grid Gigs" durante la previa de la carrera en su país.

La cantautora italiana Laura Pausini encabezará el show de entretenimiento previo a la carrera del Gran Premio de Monza de la Fórmula 1, marcando el regreso de las presentaciones "F1 Grid Gigs".

La noticia fue confirmada mediante las redes oficiales de la Fórmula 1 y la cantante, quien compartió con sus fans.



"¡NOS VEMOS EN MONZA EL 6 DE SEPTIEMBRE!", agregó la intérprete de "Se fue".

En la publicación se anunció que la artista será la estrella principal del espectáculo musical preparado para los aficionados que asistan al circuito italiano.

El anuncio desató una rápida reacción entre los fanáticos del automovilismo y de la cantante, acumulando más de 120 mil "me gusta" en cuestión de horas, consolidando la alianza entre el deporte motor de alta velocidad y los grandes espectáculos musicales internacionales.