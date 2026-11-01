'Canelo' vence a Mbilli en Arabia Saudita y recupera título CMB

El tapatío dejó su récord profesional en 64 victorias, tres derrotas y dos empates, y volvió a conquistar uno de los cinturones que perdió

Saúl “Canelo” Álvarez volvió a ser campeón mundial al derrotar por decisión unánime a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita.

El mexicano recuperó el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y terminó con el invicto del francés nacido en Camerún, en su regreso al ring después de más de un año sin competir.

Tras los 12 asaltos, los tres jueces favorecieron al tapatío, quien mejoró su récord a 64 victorias, tres derrotas y dos empates, con 39 nocauts. Mbilli quedó con marca de 29 triunfos, una derrota y un empate.

La experiencia de Canelo se impone a la presión de Mbilli

Mbilli intentó establecer condiciones con velocidad, combinaciones y presión durante los primeros episodios. Álvarez respondió con movimientos defensivos y contragolpes, mientras buscaba la distancia para conectar sin quedar expuesto a los ataques del campeón.

Conforme avanzó el combate, el mexicano encontró mejores oportunidades para trabajar al cuerpo y combinar al rostro. Una derecha en el séptimo asalto fue uno de sus golpes más destacados, aunque Mbilli resistió y mantuvo la pelea hasta la decisión.

El francés todavía generó peligro en el último episodio con una derecha que exigió atención a la esquina mexicana. Sin embargo, Canelo completó el recorrido y consiguió el respaldo unánime de los jueces para recuperar el campeonato.

Recupera el primero de los cinturones que perdió ante Crawford

La victoria representa la recuperación de uno de los cuatro títulos que Álvarez cedió frente al estadounidense Terence Crawford el 13 de septiembre de 2025, en Las Vegas, Nevada.

En aquella pelea perdió los campeonatos del CMB, la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo, con lo que dejó de ser campeón indiscutido de los supermedianos.

El triunfo en Arabia Saudita lo devuelve a la condición de campeón mundial de las 168 libras, pero no reúne nuevamente los cuatro cinturones: ante Mbilli estuvo en disputa únicamente el del CMB.

Lester Martínez, ¿el próximo rival del 'Canelo'?

Antes del combate, el guatemalteco Lester Martínez, campeón interino supermediano del CMB, manifestó su interés en enfrentar a Canelo para buscar el campeonato absoluto del organismo.

La victoria del mexicano abre esa posibilidad dentro de la división, aunque no se ha anunciado una pelea acordada entre ambos. Tampoco se ha confirmado una fecha o sede para la siguiente presentación de Álvarez.