Canelo' se disculpa con Messi y con toda Argentina

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez publicó en su cuenta de Twitter una disculpa al futbolista argentino Lionel Messi por amenazarlo

Por: Luz Camacho

Noviembre 30, 2022, 12:04

A un par de días de haber causado polémica en Twitter por haber amenazado a Lionel Messi, el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez se disculpó con 'La Pulga' y con toda Argentina por sus comentarios fuera de lugar.



Cabe recordar que tras la victoria de Argentina frente a México (2-0) circuló un video del festejo de los seleccionador de la albiceleste donde se ve a Messi supuestamente pateando una camiseta del Tricolor, que intercambió al finalizar el partido con Andrés Guardado, lo que provocó el enojo del 'Canelo', ya que lo tomó como un 'insulto al país'.









Ante esto, ex compañeros y amigos de Messi, entre los que destacan Sergio Agüero y Cesc Fàbregas, no dudaron en salir en defensa del astro argentino, pero el boxeador no se quedó callado y les respondió agresivamente.











Y más tarde el mexicano aseguró que Agüero le escribió mensajes directos de Instagram.





Canelo se disculpa con Messi



Saúl 'Canelo' Álvarez ofreció este miércoles disculpas a Lionel Messi y a toda Argentina por haber causado polémica y dijo haberse dejado llevar por la 'pasión y el amor que siento por mi país'.







Finalizó deseando 'mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final'.