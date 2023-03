'Canelo' peleará contra John Ryder en el estadio de Chivas

Saúl 'Canelo' Álvarez confirmó este martes que se enfrentará a John Ryder en el Estadio Akron.

Tras 12 años de no pelear en su estado natal, Jalisco, 'Canelo' se medirá ante Ryder este próximo sábado 6 de mayo de 2023 en la casa de las Chivas del Guadalajara, que tiene capacidad cercana a los 50 mil espectadores.

El combate entre ambos boxeadores formará parte de las celebraciones del 200 aniversario de Jalisco como estado libre y soberano.

👑 𝙏𝙝𝙚 𝙆𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙨 𝘾𝙤𝙢𝙞𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙢𝙚 🇲🇽@canelo vs. @_John_Ryder_ for undisputed super middleweight gold 🙌



Watch #CaneloRyder LIVE on https://t.co/FoiaUucafv & DAZN PPV on May 6 pic.twitter.com/4M3VBJ4pmk