'Canelo no entiende': Guardado defiende a Messi

Andrés Guardado trató de poner fin a la polémica que inició el boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez, tras amenazar al argentino Lionel Messi por supuestamente haber pateado una playera de la Selección Mexicana dentro de un vestidor.



'El Principito', quien disputa su quinto mundial, se unió a la lista de futbolistas que salieron a la defensa de 'La Pulga' y dijo que el 'Canelo' no entiende cómo funcionan las cosas en los vestidores por lo que considera que esta situación es una tontería.



'Sé la persona que es Leo. Quizás, 'Canelo' no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas”, dijo el capitán del Tricolor al ser consultado por la polémica que se originó por el tuit del púgil.