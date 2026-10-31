'Canelo' Álvarez y Mbilli cumplen con la ceremonia de pesaje

El mexicano registró 167.6 libras y el campeón francés 167.8, ambos dentro del límite de la división previo al duelo estelar de la cartelera México vs The World

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el francés Christian Mbilli superaron sin contratiempos la ceremonia oficial de pesaje y quedaron habilitados para disputar este sábado el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la Kingdom Arena de Riad, en Arabia Saudita.

En el último compromiso previo a subir al cuadrilátero, el tapatío registró 167.6 libras, mientras que el campeón francés marcó 167.8 libras, ambos por debajo del límite reglamentario de las 168 libras establecido para la división supermediana.

La ceremonia se desarrolló sin inconvenientes y culminó con el tradicional cara a cara entre ambos pugilistas, quienes mostraron concentración y respeto, aunque dejaron claro que arriba del ring buscarán imponer condiciones.

Álvarez afrontará el combate con el objetivo de recuperar el cinturón supermediano del CMB, mientras que Mbilli intentará ratificar su condición de campeón e invicto frente a una de las máximas figuras del boxeo mundial.

La pelea encabezará la cartelera"México vs The World", evento que también contará con la participación de otros boxeadores mexicanos como Jaime Munguía y Rafael Espinoza.

Durante el pesaje, el ambiente estuvo acompañado por música de mariachi, un sello distintivo en las presentaciones del pugilista jalisciense.

Tras bajar de la báscula, ambos peleadores sostuvieron su último careo, dejando lista la mesa para el enfrentamiento que acaparará la atención del boxeo internacional este fin de semana.

Dónde ver la pelea del 'Canelo' Álvarez

Disfruta el combate entre Saúl Álvarez y Christian Mbilli a tráves de La Casa del Boxeo a partir de las 11:00 horas por la pantalla de Azteca 7.