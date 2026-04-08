Canelo Álvarez sorprende: regresa a la universidad en EUA

El campeón mexicano Canelo Álvarez inicia estudios en San Diego y envía un mensaje inspirador: 'nunca es tarde para empezar'

El boxeador mexicano Saúl Álvarez, mejor conocido como “Canelo”, sorprendió a sus seguidores al anunciar que ha decidido retomar sus estudios universitarios en Universidad de San Diego, marcando una nueva etapa en su vida personal y profesional.

A través de sus redes sociales, el multicampeón mundial compartió una imagen de su primer día de clases acompañada de un mensaje motivacional: “nunca es tarde para empezar”, lo que generó una ola de reacciones positivas entre sus millones de fanáticos.

A sus 35 años, Canelo cuenta con una trayectoria que lo posiciona como uno de los mejores boxeadores de su generación. Ha sido campeón mundial en cuatro divisiones y ha enfrentado a grandes figuras del boxeo internacional.

Sin embargo, su historia también está marcada por sacrificios, como haber dejado la escuela a temprana edad para dedicarse de lleno al deporte.

Originario de Guadalajara, Jalisco, y proveniente de una familia numerosa en la que varios de sus hermanos también fueron boxeadores, Álvarez priorizó desde joven su carrera deportiva para apoyar económicamente a los suyos.

Hoy, con estabilidad financiera y una carrera consolidada, ha decidido saldar una deuda pendiente: su formación académica.

¿Qué estudiará Canelo?

Aunque no se ha confirmado oficialmente la carrera, el propio pugilista dejó entrever que su enfoque estará en el ámbito empresarial.

En la imagen compartida, escribió su objetivo: convertirse en “businessman” (empresario), lo que apunta a estudios relacionados con administración de empresas o emprendimiento.

Este paso parece natural considerando el crecimiento de su faceta como empresario en los últimos años.

Un imperio más allá del boxeo

Además de su éxito en el ring, Canelo ha construido un sólido portafolio de negocios. Entre sus principales proyectos se encuentran su promotora, Canelo Promotions, así como su participación en la organización de eventos deportivos.

En el sector energético y comercial, ha incursionado con cadenas de gasolineras y tiendas de conveniencia, mientras que en la industria de bebidas ha desarrollado marcas propias enfocadas en el mercado mexicano y estadounidense.

También ha fortalecido su marca personal con líneas de ropa, equipo deportivo y proyectos tecnológicos, consolidándose como una figura empresarial en expansión.

La decisión de retomar sus estudios ha sido ampliamente celebrada por la afición mexicana, que ve en Canelo no solo a un campeón del boxeo, sino a un ejemplo de superación constante.