 'Canelo' Álvarez da sus motivos para no retar a Benavidez

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutible del peso supermediano, aseguró este lunes que era más importante “darle a la gente” una pelea ante Édgar Berlanga, para avivar la histórica rivalidad boxística entre México y Puerto Rico, a retar a David Benavidez.

“Esta será una buena pelea para la gente. México vs. Puerto Rico siempre son buenas peleas”, explicó el mexicano, cuando fue cuestionado sobre las razones que le hicieron decantarse por enfrentar al puertorriqueño Berlanga que a Benavidez, a quien varios sectores de la prensa y aficionados ven como el único que puede quitarle al 'Canelo' sus fajines.

Álvarez y Berlanga se enfrentarán el 14 de septiembre próximo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En la historia del pugilismo, los combates entre mexicanos y puertorriqueños han protagonizado unas de las rivalidades más importantes, al punto de llamarla “guerra”, por ser enfrentamientos frontales, de muchos golpes y poca defensa.

Entre los duelos más importantes han sido los protagonizados por el boricua Miguel Cotto, que repartió triunfos con el mexicano Antonio Margarito y cayó una vez ante 'Canelo', en 2015, su antepenúltima pelea antes de retirarse en 2017.

“Estoy feliz de estar en esta posición de acrecentar la rivalidad de México vs. Puerto Rico, no voy a subestimar a Berlanga, sé que es un peleador fuerte y joven, pondré todo lo mejor de mí en los entrenamientos para dar un buen espectáculo”, añadió el dueño de los cetros supermedianos del Consejo Mundial (CMB), de la Asociación Mundial (AMB), de la Federación Internacional (FIB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que expondrá ante Berlanga.

@Canelo revive la histórica rivalidad entre boxeadores mexicanos y puertorriqueños previo a su pelea contra Edgar Berlanga 🇲🇽🆚🇵🇷



Aunque las últimas semanas se especuló que la FIB le arrebataría el cetro a Álvarez, con un récord de 61 victorias, 39 antes del límite, con dos empates y dos derrotas, por no exponerlo ante su retador mandatorio, el cubano William Scull, la federación lo sigue presentando como su campeón en su página web oficial.

Berlanga, retador mandatorio de la AMB, admitió que la mayoría de las personas no creen que sea el rival con la capacidad para vencer al ‘Canelo’, pero eso no influye en su confianza de cara al duelo de septiembre.

“Siempre he sido subestimado, incluso aunque he sido campeón del mundo. Cuando debuté nadie quiso firmarme, fue hasta que noquee en mi primera pelea que me firmaron. Estoy en el mismo momento ahora en la pelea con 'Canelo', todos hablan basura, dicen que me van noquear, pero lo único que tengo que hacer es mantenerme humilde”.

El invicto en 22 peleas, con 17 nocauts, prometió un combate “memorable” ante 'el Canelo' que terminará con las críticas y el odio que, según él, ha recibido desde que se anunció que sería el siguiente rival del mexicano.

“'Canelo' sacará lo mejor de mí. En septiembre tendrán al mejor Édgar Berlanga de la historia. Esta pelea no se definirá por físico, 'Canelo' peleó con tipos fuertes como Gennady Golovkin y los derrotó, esta pelea pasará por lo mental. Soy joven y fuerte, no correré, me quedaré ahí para hacer un duelo cuerpo a cuerpo”, sentenció ‘The Chosen One’.

